НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          ПП-ДБ настоява за индексация на доходите с инфлацията в бюджета за 2026 г.

          0
          53
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) обявиха предложение за еднократна индексация на доходите на всички работещи, които не получават минимална работна заплата. Идеята е компенсацията да бъде равна на натрупаната годишна инфлация към 31 декември. Това съобщи съпредседателят на коалицията Асен Василев в кулоарите на Народното събрание.

          - Реклама -

          Искането ще бъде внесено между първо и второ четене на така наречения „удължителен закон“ на бюджета. Според Василев държавната хазна разполага с необходимия ресурс за подобна мярка.

          Парламентът разглежда удължаването на бюджета: Замразяват заплатите в обществения сектор Парламентът разглежда удължаването на бюджета: Замразяват заплатите в обществения сектор

          „Това е във възможностите на бюджета, тъй като приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията, така че няма да има никакви притеснения да може това да се покрие като увеличение“,

          аргументира се бившият финансов министър.

          По-рано парламентът прие на първо четене удължителния бюджет за 2026 г. без дебати в пленарната зала. В законопроекта е заложено увеличение на минималната работна заплата (МРЗ) на 620 евро, както и повишаване на линията на бедност чрез постановление на Министерския съвет, което автоматично актуализира социалните плащания. Асен Василев обаче отбеляза, че в сегашния вид на проекта не е предвиден ръст за останалите заплати.

          Депутатът Мартин Димитров също подкрепи предложението на парламентарната група.

          Бюджетът под въпрос: удължаване или нова план-сметка до края на годината Бюджетът под въпрос: удължаване или нова план-сметка до края на годината

          „Този вариант за нас е много по-добър, защото едновременно се справяме с огромния проблем от предишните бюджети, внасяни от правителството, с 20-милиардни заеми и огромни дефицити“,

          коментира Димитров.

          От формацията подчертаха, че целта е доходите да бъдат компенсирани спрямо инфлацията, за да се осигури спокойна обстановка за провеждане на избори. След гласуването на първо четене, председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви почивка до 14:30 ч. за спазване на конституционната процедура преди второто четене на закона.

          От „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) обявиха предложение за еднократна индексация на доходите на всички работещи, които не получават минимална работна заплата. Идеята е компенсацията да бъде равна на натрупаната годишна инфлация към 31 декември. Това съобщи съпредседателят на коалицията Асен Василев в кулоарите на Народното събрание.

          - Реклама -

          Искането ще бъде внесено между първо и второ четене на така наречения „удължителен закон“ на бюджета. Според Василев държавната хазна разполага с необходимия ресурс за подобна мярка.

          Парламентът разглежда удължаването на бюджета: Замразяват заплатите в обществения сектор Парламентът разглежда удължаването на бюджета: Замразяват заплатите в обществения сектор

          „Това е във възможностите на бюджета, тъй като приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията, така че няма да има никакви притеснения да може това да се покрие като увеличение“,

          аргументира се бившият финансов министър.

          По-рано парламентът прие на първо четене удължителния бюджет за 2026 г. без дебати в пленарната зала. В законопроекта е заложено увеличение на минималната работна заплата (МРЗ) на 620 евро, както и повишаване на линията на бедност чрез постановление на Министерския съвет, което автоматично актуализира социалните плащания. Асен Василев обаче отбеляза, че в сегашния вид на проекта не е предвиден ръст за останалите заплати.

          Депутатът Мартин Димитров също подкрепи предложението на парламентарната група.

          Бюджетът под въпрос: удължаване или нова план-сметка до края на годината Бюджетът под въпрос: удължаване или нова план-сметка до края на годината

          „Този вариант за нас е много по-добър, защото едновременно се справяме с огромния проблем от предишните бюджети, внасяни от правителството, с 20-милиардни заеми и огромни дефицити“,

          коментира Димитров.

          От формацията подчертаха, че целта е доходите да бъдат компенсирани спрямо инфлацията, за да се осигури спокойна обстановка за провеждане на избори. След гласуването на първо четене, председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви почивка до 14:30 ч. за спазване на конституционната процедура преди второто четене на закона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Радев продължава консултациите с АПС и МЕЧ утре

          Десислава Димитрова -
          Президентът Румен Радев продължава консултациите с представителите на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.
          Политика

          Движението на русофилите към ЕС: Любовта към Русия не може да „подкопава и застрашава“

          Никола Павлов -
          Международното движение на русофилите (МДР) изпрати официално писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и...
          България

          Владимир Симеонов: Страхът е най-големият враг на свободата

          Ирина Илиева -
          „Герои винаги има, имало е и ще има“, заяви Владимир Симеонов, но подчерта, че основният проблем в България е „политическа клика, превзела политическото пространство...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions