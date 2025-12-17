От „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) обявиха предложение за еднократна индексация на доходите на всички работещи, които не получават минимална работна заплата. Идеята е компенсацията да бъде равна на натрупаната годишна инфлация към 31 декември. Това съобщи съпредседателят на коалицията Асен Василев в кулоарите на Народното събрание.

Искането ще бъде внесено между първо и второ четене на така наречения „удължителен закон“ на бюджета. Според Василев държавната хазна разполага с необходимия ресурс за подобна мярка.

„Това е във възможностите на бюджета, тъй като приходите растат с ръста на икономиката плюс ръста на инфлацията, така че няма да има никакви притеснения да може това да се покрие като увеличение“, аргументира се бившият финансов министър.

По-рано парламентът прие на първо четене удължителния бюджет за 2026 г. без дебати в пленарната зала. В законопроекта е заложено увеличение на минималната работна заплата (МРЗ) на 620 евро, както и повишаване на линията на бедност чрез постановление на Министерския съвет, което автоматично актуализира социалните плащания. Асен Василев обаче отбеляза, че в сегашния вид на проекта не е предвиден ръст за останалите заплати.

Депутатът Мартин Димитров също подкрепи предложението на парламентарната група.

„Този вариант за нас е много по-добър, защото едновременно се справяме с огромния проблем от предишните бюджети, внасяни от правителството, с 20-милиардни заеми и огромни дефицити“, коментира Димитров.

От формацията подчертаха, че целта е доходите да бъдат компенсирани спрямо инфлацията, за да се осигури спокойна обстановка за провеждане на избори. След гласуването на първо четене, председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви почивка до 14:30 ч. за спазване на конституционната процедура преди второто четене на закона.