Прекратиха и върнаха на прокуратурата дело срещу бивш вътрешен министър

Софийският градски съд прекрати съдебното производство и върна на прокуратурата делото срещу бившия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, който е обвинен за неизгодна сделка, свързана с обществената поръчка за новите български документи за самоличност.

- Реклама -

В продължение на повече от 40 минути съдебният състав мотивира решението си, като посочи, че от внесения обвинителен акт не става ясно за какво точно е обвинен Демерджиев. Според магистратите това нарушава правото му на защита и поставя съда в невъзможност да прецени дали подсъдимият е виновен или невинен въз основа на изложените факти.

Съдът почти изцяло сподели аргументите на защитата, че в обвинението липсва яснота дали проблемът е в това, че Демерджиев изобщо не е трябвало да сключва допълнителни споразумения за индексация по поръчката, или че самите допълнителни споразумения са неизгодни.

Магистратите подчертаха, че дори при посочените в обвинителния акт таблици и данни, не може да се разбере по какви формули и изчисления прокуратурата е стигнала до извода за неизгодност на сделката.

Още в началото на заседанието Иван Демерджиев поиска отвод на прокурора по делото Ивайло Петров с аргумента, че са били събирани само обвинителни доказателства и не са уважени исканията на защитата. Искането за отвод не бе уважено, но съдът прие доводите за съществени процесуални нарушения и прекрати делото.

След решението Демерджиев определи казуса като „класически пример за политическа репресия“.

Той свърза повдигането на обвиненията и внасянето на делото в съда с негови предишни разкрития за покровителстване на контрабандни канали от високопоставени представители на МВР и политици, без да назовава конкретни имена.