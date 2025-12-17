Окръжната прокуратура в Ловеч обяви, че ще протестира срещу съдебното решение за налагане на мярка за неотклонение „домашен арест“ спрямо началника на столичното Пето районно управление (РУ) Пламен Максимов. Той е един от обвиняемите по мащабно разследване за организирана престъпна група, занимаваща се с наркоразпространение и палежи, в която фигурират и други служители на МВР.
Съдебното заседание приключи в ранните часове на днешния ден, като съдът постанови домашен арестза висшия полицейски служител. Делото бе разгледано при закрити врата, а съдия Йовка Казанджиева обясни това решение с факта, че към материалите е приложена „папка с класифицирана информация“.
От държавното обвинение уточняват, че досъдебното производство е образувано от Окръжна прокуратура – Ловеч в началото на август 2025 г. Разследването, водено от Окръжния следствен отдел в града, касае тежки умишлени престъпления – ръководене и участие в престъпна група, палежи и разпространение на наркотици на територията на област Ловеч и София.
До момента като обвиняеми са привлечени шестима души. Трима от тях са действащи служители на Пето РУ на МВР – София. Седми заподозрян се издирва, след като се е укрил от органите на реда.
Маратонските заседания в Окръжен съд – Ловеч за определяне на мерките за неотклонение стартираха в 08:30 часа на 16 декември и приключиха в 04:00 часа на 17 декември. Прокуратурата настояваше за най-тежката мярка „задържане под стража“ за всички шестима задържани. Съдът обаче постанови:
• „Задържане под стража“ за трима души (двамата ръководители на групата и един служител на Пето РУ); • „Домашен арест“ за началника на Пето РУ Пламен Максимов и едно гражданско лице; • „Парична гаранция“ от 5000 лв. за шестия обвиняем – служител на Пето РУ.
Окръжната прокуратура в Ловеч ще внесе протест пред Апелативен съд – Велико Търново, с който ще настоява началникът на полицейското управление в София също да бъде задържан под стража.
