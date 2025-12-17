НА ЖИВО
          Прокуратурата в Лос Анджелис ще повдигне обвинения за двойно умишлено убийство срещу Ник Райнер

          Снимка: Denise Truscello/Getty; Eric Charbonneau/Getty
          Окръжната прокуратура на Лос Анджелис ще повдигне две обвинения за умишлено убийство от първа степен срещу Ник Райнер, след като той беше арестуван по подозрение, че е убил родителите си – режисьора и актьор Роб Райнер и съпругата му Мишел Сингър Райнер, съобщи „Гардиън“.

          Окръжният прокурор Нейтън Хохман заяви, че обвиненията могат да доведат до смъртно наказание, като уточни, че ще бъде приложено и специално отежняващо обстоятелство – извършване на множество убийства.

          32-годишният Ник Райнер беше задържан в неделя вечерта, 14 декември, от детективи от отдел „Убийства“ на полицейското управление на Лос Анджелис (LAPD), часове след като телата на родителите му бяха открити в дома им в квартал Брентууд.

          Според полицията на 14 декември около 15:40 ч. местно време служители са реагирали на сигнал за разследване на смърт в блок 200 на улица South Chadbourne Avenue. След влизане в жилището те са открили две жертви, които по-късно са били идентифицирани като Роб и Мишел Райнер.

          Органите на реда съобщиха, че първоначалното разследване е установило, че става дума за убийство, като допълнително е било разкрито, че синът им Ник Райнер е отговорен за смъртта им. Към момента не се предоставят допълнителни подробности.

          Ник Райнер е бил открит и арестуван около 21:15 ч. същата вечер и е официално задържан по обвинение в убийство, като остава в ареста без право на парична гаранция.

          Случаят ще бъде представен на прокуратурата на 23 декември за окончателна преценка и формално повдигане на обвиненията, като прокуратурата разполага със срок до 24 декември, за да внесе обвинителния акт.

          Адвокатът на Ник Райнер – Алан Джаксън, заяви, че клиентът му все още не е получил медицинско разрешение да се яви в съда и няма да се яви преди сряда.

          Началникът на полицията на Лос Анджелис Джим Макдонъл определи случая като „изключително трагичен“, потвърждавайки, че Ник Райнер е задържан по обвинение в убийство.

          По информация на медиите Ник Райнер е имал предишни проблеми със зависимости и психичното си здраве. Той е съавтор на сценарий, базиран на личния му опит, който е екранизиран през 2015 г. във филм, режисиран от баща му.

          Семеен приятел е заявил пред „Лос Анджелис Таймс“, че Ник е живеел в семейния имот в Брентууд, а Мишел Райнер наскоро е изразявала сериозни притеснения за психичното му състояние.

          Медии съобщават още, че вечерта преди убийствата Роб и Ник Райнер са били чути да се карат по време на коледно парти в дома на комика Конан О’Брайън.

