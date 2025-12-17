Прокуратурата в Лос Анджелис ще повдигне обвинения за двойно умишлено убийство срещу Ник Райнер

Окръжната прокуратура на Лос Анджелис ще повдигне две обвинения за умишлено убийство от първа степен срещу Ник Райнер, след като той беше арестуван по подозрение, че е убил родителите си – режисьора и актьор Роб Райнер и съпругата му Мишел Сингър Райнер, съобщи „Гардиън“.

Окръжният прокурор Нейтън Хохман заяви, че обвиненията могат да доведат до смъртно наказание, като уточни, че ще бъде приложено и специално отежняващо обстоятелство – извършване на множество убийства.

32-годишният Ник Райнер беше задържан в неделя вечерта, 14 декември, от детективи от отдел „Убийства“ на полицейското управление на Лос Анджелис (LAPD), часове след като телата на родителите му бяха открити в дома им в квартал Брентууд.

Според полицията на 14 декември около 15:40 ч. местно време служители са реагирали на сигнал за разследване на смърт в блок 200 на улица South Chadbourne Avenue. След влизане в жилището те са открили две жертви, които по-късно са били идентифицирани като Роб и Мишел Райнер.

Органите на реда съобщиха, че първоначалното разследване е установило, че става дума за убийство, като допълнително е било разкрито, че синът им Ник Райнер е отговорен за смъртта им. Към момента не се предоставят допълнителни подробности.

Ник Райнер е бил открит и арестуван около 21:15 ч. същата вечер и е официално задържан по обвинение в убийство, като остава в ареста без право на парична гаранция.

Случаят ще бъде представен на прокуратурата на 23 декември за окончателна преценка и формално повдигане на обвиненията, като прокуратурата разполага със срок до 24 декември, за да внесе обвинителния акт.

Адвокатът на Ник Райнер – Алан Джаксън, заяви, че клиентът му все още не е получил медицинско разрешение да се яви в съда и няма да се яви преди сряда.

Началникът на полицията на Лос Анджелис Джим Макдонъл определи случая като „изключително трагичен“, потвърждавайки, че Ник Райнер е задържан по обвинение в убийство.

По информация на медиите Ник Райнер е имал предишни проблеми със зависимости и психичното си здраве. Той е съавтор на сценарий, базиран на личния му опит, който е екранизиран през 2015 г. във филм, режисиран от баща му.

Семеен приятел е заявил пред „Лос Анджелис Таймс“, че Ник е живеел в семейния имот в Брентууд, а Мишел Райнер наскоро е изразявала сериозни притеснения за психичното му състояние.

Медии съобщават още, че вечерта преди убийствата Роб и Ник Райнер са били чути да се карат по време на коледно парти в дома на комика Конан О’Брайън.