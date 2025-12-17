НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          ПСЖ грабна Междуконтиненталната купа след успех с дузпи над Фламенго

          Лотария с дузпи зарадва френския гранд

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Пари Сен Жермен спечели Междуконтиненталната купа! Френският гранд повали победителя в Копа Либертадорес Фламенго с 3:2 след дузпи на финала в столицата на Катар Доха.

          При дузпите големият герой бе Матфей Сафонов, който отрази цели 4.

          Редовното време завърши 1:1.

          Грузинският национал Квича Кварацхелия откри за френското величие в 36-ата минута.

          Попадението дойде след добра многоходова акция  и центриране на Дезире Дуе. Стражът на Фламенго Роси излезе от голлинията си и отклони топката, която обаче попадна в краката на Кварацхелия, който от няколко метра на празна врата нямаше как да сбърка – 1:0. 

          Бившият италиански национал Жоржиньо (33 г.) обаче изравни от дузпа в 62-ата минута. Де Араскаета падна в наказателното поле след контакт с Маркиньос. Първоначално съдията Исмаил Елфат остана безмълвен, но след асистенция от ВАР справедливо отсъди дузпа за Фламенго. Зад топката застана бившият халф на Арсенал и Челси Жоржиньо, който с лекота реализира, изпращайки Сафонов в грешния ъгъл – 1:1.

          В продълженията гол не падна и така се стигна до изпълнение на дузпи. При тях по-здрави излязоха нервите на тима, воден от Луис Енрике, който ликуваше накрая с 2:1, общо 3:2.

          Видяхме цели 6 пропуска от „бялата точка“. 

          Витиня и Нуно Мендеш вкараха за ПСЖ, а само Де Ла Круз беше точен за „Менго“.
          Пропуснаха Усман Дембеле и Брадли Баркола за победителите, както и Нигес, Педро, Перейра и Араухо – за бразилският тим.

          При дузпите големият герой бе Матфей Сафонов, който отрази цели 4 от 11-метровите наказателни удари и донесе успеха на своя отбор с общ резултат 3:2.
           

          ПСЖ завоюва шести трофей за календарната 2025 година. Преди това хората на Луис Енрике спечелиха титлата, Купата и Суперкупата на Франция, Шампионска лига и Суперкупата на Европа.

