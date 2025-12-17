Путин: Слагаме „Орешник“ на бойно дежурство!

Руският президент Владимир Путин направи ключови изявления по време на разширеното заседание на колегията на Министерството на отбраната на Русия. В изказването си той акцентира върху развитието на военните действия в зоната на т.нар. специална военна операция, както и върху състоянието и перспективите на руския военно-промишлен комплекс.

Напредък в зоната на СВО

По думите на Путин изминалата година е била съществен етап в изпълнението на задачите на специалната операция. Той подчерта, че руските въоръжени сили са постигнали значителни териториални успехи.

Според държавния глава руската армия е освободила над 300 населени места, като в хода на бойните действия систематично е изтощавала противника и неговите резерви, включително части, оборудвани с чуждестранна техника.

„Заетите позиции, създадените през последните месеци плацдарми и, разбира се, полученият в боевете уникален тактически и оперативен опит за пробив на дълбока отбрана на противника позволяват да се увеличават темповете на настъпление по стратегически важни направления“, заяви Владимир Путин.

Развитие на военно-промишления комплекс

Президентът подчерта, че възможностите на руската армия продължават да се развиват, а предприятията от отбранително-промишления комплекс увеличават обемите на производство на необходимата за войските продукция.

По думите му укрепването на руските въоръжени сили е процес, който се осъществява непрекъснато през последните години, като този курс ще бъде запазен и занапред.

Путин потвърди, че Русия ще продължи работата по стратегическите системи „Буревестник“ и „Посейдон“. Освен това той обяви, че новият ракетен комплекс „Орешник“ ще бъде поставен на бойно дежурство до края на годината.

Държавният глава подчерта, че усъвършенстването на стратегическите ядрени сили остава приоритет за страната.