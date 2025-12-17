Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че геополитическото напрежение в редица региони на света достига критични нива. Той отхвърли твърденията, че Русия представлява заплаха за Европа.

„Твърденията, че Русия е заплаха за Европа, са лъжа и пълен абсурд", каза Путин.

В същото време той приветства появилите се признаци на напредък в контактите с администрацията на САЩ и подчерта, че Русия настоява единствено за спазването на дадените ѝ обещания.

„Ние не изискваме нищо особено – настояваме само за изпълнение на поетите ангажименти, включително обещанието НАТО да не се разширява на изток“, заяви държавният глава.

Путин обвини администрацията на Джо Байдън, че съзнателно е довела ситуацията около Украйна до въоръжен конфликт, добавяйки, че след началото на СВО Русия е възстановила пълния си суверенитет.

Развитие на въоръжените сили и ОПК

Министърът на отбраната Андрей Белоусов съобщи, че разходите за отбрана през 2025 г. възлизат на 7,3% от БВП, като се очаква през 2026 г. този дял да бъде запазен или дори леко намален благодарение на оптимизация.

По думите на Белоусов армията и флотът са напълно готови да изпълняват поставените задачи както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Путин допълни, че през 2025 г. Военноморският флот е получил 19 надводни кораба и съдове, както и нови подводници. Той определи като приоритетни направления в новата държавна програма за въоръжаване системите за ПВО и ПРО, средствата за управление и радиоелектронна борба, безпилотните системи и стратегическите ядрени сили.