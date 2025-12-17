Радев продължава консултациите с АПС и МЕЧ утре

Президентът Румен Радев продължава консултациите с представителите на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

На 18 декември, четвъртък, държавният глава ще приеме на „Дондуков“ 2:

от 10:00 ч. – представители на „Алианс за права и свободи“ ;

– представители на ; от 11:30 ч. – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ.

Днес Радев вече проведе разговори с „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), като акцентите бяха върху бюджета за следващата година и възможни промени в Изборния кодекс.