Радев продължава консултациите с АПС и МЕЧ утре

Президентът Румен Радев продължава консултациите с представителите на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.
- Реклама -
На 18 декември, четвъртък, държавният глава ще приеме на „Дондуков“ 2:
- от 10:00 ч. – представители на „Алианс за права и свободи“;
- от 11:30 ч. – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ.
Днес Радев вече проведе разговори с „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), като акцентите бяха върху бюджета за следващата година и възможни промени в Изборния кодекс.
Президентът Румен Радев продължава консултациите с представителите на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.
- Реклама -
На 18 декември, четвъртък, държавният глава ще приеме на „Дондуков“ 2:
- от 10:00 ч. – представители на „Алианс за права и свободи“;
- от 11:30 ч. – представители на парламентарната група на ПП МЕЧ.
Днес Радев вече проведе разговори с „БСП – Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), като акцентите бяха върху бюджета за следващата година и възможни промени в Изборния кодекс.