НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите

          2
          126
          Снимка: Фейсбук/БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът Румен Радев провежда консултации с представители на парламентарната група на „Има такъв народ“ в рамките на процедурата след оставката на правителството. Срещата се състои на „Дондуков“ 2 и е част от разговорите с всички парламентарни сили в 51-вото Народно събрание.

          - Реклама -

          Държавният глава отбеляза сложната политическа обстановка и акцентира върху отговорността на парламента да гарантира институционална стабилност.

          „Напълно осъзнавам факта, че в момента парламентът е много по-интересно място от консултациите, оценявам факта, че вие сте тук. Вие сте управление в оставка и по Конституция трябва да осигурите непрекъсваемост и стабилност на управление до встъпване в изпълнение на задълженията на служебно правителство, ако стигнем до там“, заяви Румен Радев.

          Президентът постави въпроси към ИТН за бъдещите им политически ходове, позицията им по евентуални промени в Изборния кодекс, машинното гласуване и бюджета за 2026 г.

          Пореден обрат: Не включиха бюджет 2026 в дневния ред на парламента Пореден обрат: Не включиха бюджет 2026 в дневния ред на парламента

          От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ отговор даде председателят ѝ Тошко Йорданов, който насочи критики към конституционните промени.

          „Това е след промените в Конституцията, направени по искане на ПП-ДБ, с подкрепата на ГЕРБ и Делян Пеевски. Направихме всичко това да не се случи, но сме в тази ситуация с всичките последствия – включително служебни кабинети“, посочи Йорданов.

          По отношение на бюджета той беше категоричен, че в пленарната зала ще бъде подкрепен само удължителният закон.

          „Днес в Народното събрание ще се гласува само удължителният бюджет. Вкарването на стария бюджет като точка беше, за да стане ясно кои партии са против него. ПП-ДБ използваха протестите, за да избягат от отговорност. Бюджетът беше провален именно от тях“, заяви председателят на ПГ на ИТН.

          Йорданов подчерта, че липсата на редовен бюджет крие рискове за социалните плащания, но добави, че при настоящата политическа конфигурация не вижда условия за ново мнозинство.

          „В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране“, заключи той.

          Консултациите при президента продължават с останалите парламентарни групи преди връчването на мандатите за съставяне на ново правителство.

          И ИТН влязоха на консултациите при президента (НА ЖИВО) И ИТН влязоха на консултациите при президента (НА ЖИВО)

          Президентът Румен Радев провежда консултации с представители на парламентарната група на „Има такъв народ“ в рамките на процедурата след оставката на правителството. Срещата се състои на „Дондуков“ 2 и е част от разговорите с всички парламентарни сили в 51-вото Народно събрание.

          - Реклама -

          Държавният глава отбеляза сложната политическа обстановка и акцентира върху отговорността на парламента да гарантира институционална стабилност.

          „Напълно осъзнавам факта, че в момента парламентът е много по-интересно място от консултациите, оценявам факта, че вие сте тук. Вие сте управление в оставка и по Конституция трябва да осигурите непрекъсваемост и стабилност на управление до встъпване в изпълнение на задълженията на служебно правителство, ако стигнем до там“, заяви Румен Радев.

          Президентът постави въпроси към ИТН за бъдещите им политически ходове, позицията им по евентуални промени в Изборния кодекс, машинното гласуване и бюджета за 2026 г.

          Пореден обрат: Не включиха бюджет 2026 в дневния ред на парламента Пореден обрат: Не включиха бюджет 2026 в дневния ред на парламента

          От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ отговор даде председателят ѝ Тошко Йорданов, който насочи критики към конституционните промени.

          „Това е след промените в Конституцията, направени по искане на ПП-ДБ, с подкрепата на ГЕРБ и Делян Пеевски. Направихме всичко това да не се случи, но сме в тази ситуация с всичките последствия – включително служебни кабинети“, посочи Йорданов.

          По отношение на бюджета той беше категоричен, че в пленарната зала ще бъде подкрепен само удължителният закон.

          „Днес в Народното събрание ще се гласува само удължителният бюджет. Вкарването на стария бюджет като точка беше, за да стане ясно кои партии са против него. ПП-ДБ използваха протестите, за да избягат от отговорност. Бюджетът беше провален именно от тях“, заяви председателят на ПГ на ИТН.

          Йорданов подчерта, че липсата на редовен бюджет крие рискове за социалните плащания, но добави, че при настоящата политическа конфигурация не вижда условия за ново мнозинство.

          „В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране“, заключи той.

          Консултациите при президента продължават с останалите парламентарни групи преди връчването на мандатите за съставяне на ново правителство.

          И ИТН влязоха на консултациите при президента (НА ЖИВО) И ИТН влязоха на консултациите при президента (НА ЖИВО)
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Прекратиха и върнаха на прокуратурата дело срещу бивш вътрешен министър

          Никола Павлов -
          Софийският градски съд прекрати съдебното производство и върна на прокуратурата делото срещу бившия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, който е обвинен за неизгодна...
          Правосъдие

          Шестцифрени парични гаранции за Йордан Кателиев и Николай Стефанов

          Никола Павлов -
          Варненският окръжен съд определи мярка за неотклонение „парична гаранция“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, които до момента бяха под домашен арест. Двамата...
          Политика

          Пореден обрат: Не включиха бюджет 2026 в дневния ред на парламента

          Никола Павлов -
          Депутатите прегласуваха и окончателно отхвърлиха предложението в дневния ред да бъдат включени законопроектите за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за държавния бюджет за...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Всички постояно грешим!Трябва веднага поне да си го признаем! Всички постояно грешим!Трябва веднага поне да си го признаем!

            Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите
            Г-н Радев , Най-важното място днес в България са улиците и площадите на България!!!! Там не може да се скрие никой, както се опитват да го правят някои човеци в Парламента, в Президенството и дори в Светата наша Българска църква!!! Време разделно е !!!! Вече трябва да ни съди само Бог под небосвода Земен!!! Излезте НА ВЪН ! ! !

          2. Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите
            Г-н Радев , Най -важното място днес в България са улиците и площадите на Бъгария!!!! Там не може да се скрие никой, както се опитват да го правят някои човеци в Парламента, в Президенството и дори в Светата наша Българска църква!!! Време разделно е !!!! Вече трябва да ни съди само Бог под небосвода Земен!!! Излесте НА ВЪН ! ! !

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions