Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите

Президентът Румен Радев провежда консултации с представители на парламентарната група на „Има такъв народ“ в рамките на процедурата след оставката на правителството. Срещата се състои на „Дондуков“ 2 и е част от разговорите с всички парламентарни сили в 51-вото Народно събрание.

- Реклама -

Държавният глава отбеляза сложната политическа обстановка и акцентира върху отговорността на парламента да гарантира институционална стабилност.

„Напълно осъзнавам факта, че в момента парламентът е много по-интересно място от консултациите, оценявам факта, че вие сте тук. Вие сте управление в оставка и по Конституция трябва да осигурите непрекъсваемост и стабилност на управление до встъпване в изпълнение на задълженията на служебно правителство, ако стигнем до там“, заяви Румен Радев.

Президентът постави въпроси към ИТН за бъдещите им политически ходове, позицията им по евентуални промени в Изборния кодекс, машинното гласуване и бюджета за 2026 г.

От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ отговор даде председателят ѝ Тошко Йорданов, който насочи критики към конституционните промени.

„Това е след промените в Конституцията, направени по искане на ПП-ДБ, с подкрепата на ГЕРБ и Делян Пеевски. Направихме всичко това да не се случи, но сме в тази ситуация с всичките последствия – включително служебни кабинети“, посочи Йорданов.

По отношение на бюджета той беше категоричен, че в пленарната зала ще бъде подкрепен само удължителният закон.

„Днес в Народното събрание ще се гласува само удължителният бюджет. Вкарването на стария бюджет като точка беше, за да стане ясно кои партии са против него. ПП-ДБ използваха протестите, за да избягат от отговорност. Бюджетът беше провален именно от тях“, заяви председателят на ПГ на ИТН.

Йорданов подчерта, че липсата на редовен бюджет крие рискове за социалните плащания, но добави, че при настоящата политическа конфигурация не вижда условия за ново мнозинство.

„В тази политическа ситуация не е разумно да се търси ново преконфигуриране“, заключи той.

Консултациите при президента продължават с останалите парламентарни групи преди връчването на мандатите за съставяне на ново правителство.