Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите

Президентът Румен Радев провежда консултации с представители на парламентарната група на „Има такъв народ“ в рамките на процедурата след оставката на правителството. Срещата се състои на „Дондуков“ 2 и е част от разговорите с всички парламентарни сили в 51-вото Народно събрание.
- Реклама -
Държавният глава отбеляза сложната политическа обстановка и акцентира върху отговорността на парламента да гарантира институционална стабилност.
Президентът постави въпроси към ИТН за бъдещите им политически ходове, позицията им по евентуални промени в Изборния кодекс, машинното гласуване и бюджета за 2026 г.
От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ отговор даде председателят ѝ Тошко Йорданов, който насочи критики към конституционните промени.
По отношение на бюджета той беше категоричен, че в пленарната зала ще бъде подкрепен само удължителният закон.
Йорданов подчерта, че липсата на редовен бюджет крие рискове за социалните плащания, но добави, че при настоящата политическа конфигурация не вижда условия за ново мнозинство.
Консултациите при президента продължават с останалите парламентарни групи преди връчването на мандатите за съставяне на ново правителство.
Президентът Румен Радев провежда консултации с представители на парламентарната група на „Има такъв народ“ в рамките на процедурата след оставката на правителството. Срещата се състои на „Дондуков“ 2 и е част от разговорите с всички парламентарни сили в 51-вото Народно събрание.
- Реклама -
Държавният глава отбеляза сложната политическа обстановка и акцентира върху отговорността на парламента да гарантира институционална стабилност.
Президентът постави въпроси към ИТН за бъдещите им политически ходове, позицията им по евентуални промени в Изборния кодекс, машинното гласуване и бюджета за 2026 г.
От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ отговор даде председателят ѝ Тошко Йорданов, който насочи критики към конституционните промени.
По отношение на бюджета той беше категоричен, че в пленарната зала ще бъде подкрепен само удължителният закон.
Йорданов подчерта, че липсата на редовен бюджет крие рискове за социалните плащания, но добави, че при настоящата политическа конфигурация не вижда условия за ново мнозинство.
Консултациите при президента продължават с останалите парламентарни групи преди връчването на мандатите за съставяне на ново правителство.
Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите
Г-н Радев , Най-важното място днес в България са улиците и площадите на България!!!! Там не може да се скрие никой, както се опитват да го правят някои човеци в Парламента, в Президенството и дори в Светата наша Българска църква!!! Време разделно е !!!! Вече трябва да ни съди само Бог под небосвода Земен!!! Излезте НА ВЪН ! ! !
Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите
Г-н Радев , Най -важното място днес в България са улиците и площадите на Бъгария!!!! Там не може да се скрие никой, както се опитват да го правят някои човеци в Парламента, в Президенството и дори в Светата наша Българска църква!!! Време разделно е !!!! Вече трябва да ни съди само Бог под небосвода Земен!!! Излесте НА ВЪН ! ! !