      сряда, 17.12.25
          RSF разкри нов шпионски софтуер на беларуското КГБ, използван срещу журналисти

          Снимка: boonchai wedmakawand/Moment RF
          Медийната организация „Репортери без граници“ (RSF) съобщи, че е открила нов, досега неизвестен шпионски софтуер, използван от службите за сигурност в Беларус за следене на журналисти.

          Софтуерът, наречен ResidentBat, е бил открит тази година в мобилния телефон на журналист, който е бил принуден да отключи и предаде устройството си на агенти на беларуското КГБ по време на разпит, предаде АФП.

          За разлика от други инструменти за наблюдение, като израелския Pegasus, които могат да заразяват устройства дистанционно, ResidentBat трябва да бъде инсталиран ръчно – което предполага директен физически достъп до телефона.

          След инсталирането си ResidentBat предоставя пълен достъп до:
          телефонни разговори, аудиозаписи, екранни снимки, текстови съобщения, комуникация в криптирани приложения, както и локално съхранени файлове, посочват от RSF.

          „Чрез внедряването на технологии за наблюдение като ResidentBat, беларуската държава следва целенасочена стратегия за репресии срещу независимата журналистика“, заяви Антуан Бернар, ръководител на отдела за застъпничество и помощ на RSF.

          От съображения за сигурност самоличността на журналиста не се разкрива.

          Няколко дни след разпита антивирусен софтуер е засекъл подозрителни компоненти на устройството, което е довело до криминалистичен анализ от специалисти по дигитална сигурност. Данните показват, че софтуерът е бил активиран за първи път именно по време на разпита.

          Според разследването ResidentBat вероятно се използва от беларуското КГБ поне от март 2021 г., но авторът на софтуера остава неизвестен.

          Беларус се управлява от Александър Лукашенко повече от 30 години, като според RSF независимата журналистика в страната е силно потискана – чрез цензура, заплахи, насилие и произволни арести.

          В момента около 30 журналисти се намират в затвора в Беларус, което поставя страната сред държавите с най-много лишени от свобода журналисти в света.

          RSF предупреждава за нарастваща тенденция към масово наблюдение на гражданското общество и призовава за международна забрана на подобни шпионски технологии.

          Организацията напомня, че през последните години са разкрити и други случаи:
          FlexiSPY – използван срещу кенийски режисьори (Citizen Lab, септември),
          NoviSpy – инсталиран на телефони на журналисти и активисти в Сърбия (Amnesty International, декември миналата година).

