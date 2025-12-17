Руска атака срещу Запорожие в Украйна рани 26 души

Атаки с руски планиращи авиобомби в южната украинска област Запорожие са ранили 26 души, включително едно дете, в сряда, съобщи областният губернатор.
Той допълни, че три удара са поразили областния център и околните му райони.
Украинската държавна служба за извънредни ситуации заяви, че разчистването на отломките продължава.
Град Запорожие, чиято южна част се намира на по-малко от 25 км от фронтовата линия, е подложен на редовни бомбардировки от Русия от началото на инвазията през 2022 г.
