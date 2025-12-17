Руската армия е нанесла удари по команден пункт в Черниговска област на батальон от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), атакувал руските крайгранични региони, съобщават пред РИА Новости от силовите структури на Русия.

„В района на Жерновка (Черниговска област – бел. ред.) е ударен командният пункт на 433-ти отделен батальон безпилотни летателни системи на ВСУ, който е извършвал удари по цивилни цели и цивилни в Курска и Брянска област“, ​​съобщи източникът на агенцията.