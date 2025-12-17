НА ЖИВО
          Руската армия порази команден пункт на батальон от ВСУ в Черниговска област

          Взрив на сграда
          Взрив на сграда
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руската армия е нанесла удари по команден пункт в Черниговска област на батальон от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), атакувал руските крайгранични региони, съобщават пред РИА Новости от силовите структури на Русия.

          „В района на Жерновка (Черниговска област – бел. ред.) е ударен командният пункт на 433-ти отделен батальон безпилотни летателни системи на ВСУ, който е извършвал удари по цивилни цели и цивилни в Курска и Брянска област“, ​​съобщи източникът на агенцията.

          Война

          ВСУ опровергаха превземането на Волчанск от Русия

          Иван Христов -
          Твърденията на Русия за превземане на град Волчанск в Харковска област всъщност не отговарят на действителността. Това заяви Роман Косе, ръководител на пресслужбата на...
          Война

          Politico: САЩ се опитват да принудят ЕС да се откаже от изземването на замразените руски активи

          Иван Христов -
          Белият дом се опитва да принуди Европа да се откаже от използването на замразените руски активи за заеми за Украйна, съобщава Politico, позовавайки се...
          Война

          Унгария спря решение на ЕС за Украйна

          Иван Христов -
          Унгария блокира годишната декларация на ЕС за разширяване, която включваше положителна оценка на напредъка на Украйна към членство в ЕС. В резултат на това...

