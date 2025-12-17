НА ЖИВО
          Руският министър на отбраната: Само за месец и половина групировка „Изток" е освободила 400 кв.км, а през 2026 г…

          Снимка: Телеграм
          Министърът на отбраната на Русия Андрей Белоусов представи детайлна оперативна и стратегическа оценка на хода на специалната военна операция, като подчерта значително ускоряване на настъплението и нарастващо военно превъзходство на руските сили през 2025 г. в сравнение с предходната година.

          По думите му количеството освободени населени места и квадратни километри територия през 2025 г. надвишава с около една трета показателите от 2024 г., което според него е пряко доказателство за срив в отбранителния капацитет на украинските въоръжени сили.

          „Количеството освободени населени пунктове и квадратни километри през 2025 г. с една трета надвишава показателите от 2024 година“, заяви Белоусов.

          Ускорено настъпление по ключови направления

          Министърът отчете, че темповете на настъпление на групировките войски „Изток“, „Център“ и „Запад“ са се увеличили между 1,5 и 2 пъти спрямо миналата година.

          „Сривът на отбраната на Въоръжените сили на Украйна е неизбежен – това вече го осъзнават и западните куратори на Киев“, подчерта Белоусов.

          „Зона за сигурност“ по руската граница

          Според него заплахата от нахлуване в Белгородска, Курска и Брянска област е значително намалена благодарение на създаването на т.нар. „зона за сигурност“ в украинските пригранични райони.

          „Угрoзата от проникване в руските погранични региони е съществено ограничена“, каза министърът.

          Оперативна обстановка по направления

          Белоусов очерта и ключовите точки на настъпление:

          „Освобождаването на Купянск ще позволи разширяване на зоната за сигурност в Харковска област и ще намали заплахата за северните райони на ЛНР“.

          По думите му освобождаването на Красний Лиман продължава, което ще отвори възможност за блокиране на Славянск.

          „Константиновка е ключът към последния укрепен район на Киев в Донбас – агломерацията Дружковка–Краматорск–Славянск“, заяви Белоусов.

          Той добави, че украинските сили са надеждно блокирани в град Димитров (ДНР), а групировката „Изток“ само от 1 ноември е поела контрол над над 400 кв. км територия и е освободила 24 населени пункта.

          В Запорожка област войските на групировка „Днепър“ водят боеве край Орехов и контролират днепровската островна зона, като успешно отблъскват опити за десанти на ВСУ към Тендровската и Кинбурнската коса.

          Ключова задача за 2026 г.

          „Основната задача за следващата година е запазване и нарастване на набраните темпове на настъпление“, подчерта министърът.

          Човешки ресурс и технологии

          Белоусов съобщи, че планът за комплектуване на руската армия е преизпълнен, като през 2025 г. близо 410 000 души са постъпили на договорна служба.

          „Особен акцент трябва да се постави върху привличането на млади хора до 35 години за работа с безпилотни системи“, заяви той.

          ПВО и нови решения

          Министърът отчете, че ефективността на руската противовъздушна отбрана достига средно 97% при отразяване на атаки на ВСУ.

          „Русия започна разгръщането на нов сегмент на ПВО, базиран на FPV-прехващачи“, съобщи Белоусов.

          Тази технология, според него, ще засили защитата срещу масирани атаки с дронове и ще допълни съществуващите системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.

