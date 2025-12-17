Министърът на отбраната на Русия Андрей Белоусов представи детайлна оперативна и стратегическа оценка на хода на специалната военна операция, като подчерта значително ускоряване на настъплението и нарастващо военно превъзходство на руските сили през 2025 г. в сравнение с предходната година.
По думите му количеството освободени населени места и квадратни километри територия през 2025 г. надвишава с около една трета показателите от 2024 г., което според него е пряко доказателство за срив в отбранителния капацитет на украинските въоръжени сили.
Ускорено настъпление по ключови направления
Министърът отчете, че темповете на настъпление на групировките войски „Изток“, „Център“ и „Запад“ са се увеличили между 1,5 и 2 пъти спрямо миналата година.
„Зона за сигурност“ по руската граница
Според него заплахата от нахлуване в Белгородска, Курска и Брянска област е значително намалена благодарение на създаването на т.нар. „зона за сигурност“ в украинските пригранични райони.
Оперативна обстановка по направления
Белоусов очерта и ключовите точки на настъпление:
По думите му освобождаването на Красний Лиман продължава, което ще отвори възможност за блокиране на Славянск.
Той добави, че украинските сили са надеждно блокирани в град Димитров (ДНР), а групировката „Изток“ само от 1 ноември е поела контрол над над 400 кв. км територия и е освободила 24 населени пункта.
В Запорожка област войските на групировка „Днепър“ водят боеве край Орехов и контролират днепровската островна зона, като успешно отблъскват опити за десанти на ВСУ към Тендровската и Кинбурнската коса.
Ключова задача за 2026 г.
Човешки ресурс и технологии
Белоусов съобщи, че планът за комплектуване на руската армия е преизпълнен, като през 2025 г. близо 410 000 души са постъпили на договорна служба.
ПВО и нови решения
Министърът отчете, че ефективността на руската противовъздушна отбрана достига средно 97% при отразяване на атаки на ВСУ.
Тази технология, според него, ще засили защитата срещу масирани атаки с дронове и ще допълни съществуващите системи за противовъздушна и противоракетна отбрана.