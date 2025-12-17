Сачева: Внесохме редовния бюджет заради БСП, удължителният може да мине на две четения днес

Удължителният държавен бюджет най-вероятно ще бъде приет още днес на две четения, заяви Деница Сачева на брифинг в Народното събрание, след като редовният бюджет и този на НЗОК бяха включени за разглеждане в парламента.
По думите ѝ, при липса на приет бюджет от 1 януари няма да има увеличение на редица ключови доходи и плащания.
Сачева заяви, че парламентарните групи имат задължение да чуват гласа на всички граждани и отхвърли обвиненията в бягство от отговорност.
Тя отправи и критики към Асен Василев.
От своя страна Тошко Йорданов заяви, че в пленарната зала ИТН и ГЕРБ ще подкрепят единствено удължителния бюджет, като решение в настоящата политическа ситуация.
