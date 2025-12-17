НА ЖИВО
          - Реклама -
          Сачева: Внесохме редовния бюджет заради БСП, удължителният може да мине на две четения днес

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Удължителният държавен бюджет най-вероятно ще бъде приет още днес на две четения, заяви Деница Сачева на брифинг в Народното събрание, след като редовният бюджет и този на НЗОК бяха включени за разглеждане в парламента.

          „Удължителният бюджет ще бъде приет най-вероятно на две четения още днес. Ние ще го подкрепим. Подкрепихме и предложението на БСП, за които приемането на редовен бюджет за страната е последователен техен приоритет“, каза Сачева.

          По думите ѝ, при липса на приет бюджет от 1 януари няма да има увеличение на редица ключови доходи и плащания.

          „От 1 януари няма да бъдат увеличени заплатите на българските учители и лекари, 400 хиляди семейства няма да могат да получат навреме детските си добавки, над 100 хиляди лични асистенти ще имат забавяне на плащанията, а 750 хиляди хора с увреждания са поставени в ситуация, в която не се знае какво ще се случи с доходите им“, подчерта тя.

          Сачева заяви, че парламентарните групи имат задължение да чуват гласа на всички граждани и отхвърли обвиненията в бягство от отговорност.

          За четвърти път: ПП-ДБ свикват спешен протест срещу Бюджет 2026 За четвърти път: ПП-ДБ свикват спешен протест срещу Бюджет 2026

          „Нашите парламентарни групи не бягат от отговорност, а искат да покажат едно лицемерие“, допълни тя.

          Тя отправи и критики към Асен Василев.

          „Асен Василев продължава с хулиганските си прояви. Бюджетът на България е близо 70% заплати, здравни и социални плащания, а с поведението си той създава още повече объркване сред гражданите“, заяви Сачева.

          От своя страна Тошко Йорданов заяви, че в пленарната зала ИТН и ГЕРБ ще подкрепят единствено удължителния бюджет, като решение в настоящата политическа ситуация.

