      сряда, 17.12.25
          Съкратен списък: Вижте фаворитите за „Оскар"-ите

          Снимка: БГНЕС
          Вампирският трилър на Райън Куглър „Грешници“, мюзикълът „Злосторница: Част 2“ и анимационният хит на Нетфликс „Кей-поп: Ловци на демони“ са една крачка по-близо до номинациите за наградите „Оскар“, съобщава Асошиейтед прес.

          Американската академия за кинематографично изкуство и наука публикува краткия списък в 12 категории, сред които най-добра оригинална песен, оригинална музика, международен пълнометражен филм, документално кино, кинематография и новата категория „Кастинг“.

          „Грешници“ и „Злосторница: Част 2“ водят с по осем споменавания в кратките списъци. И двата филма присъстват в категории като грим и прическа, звук, визуални ефекти, оригинална музика, кастинг и кинематография.

          И двете продукции продължават напред и с по две оригинални песни.

          За „Злосторница: Част 2“ това са:
          The Girl in the Bubble и No Place Like Home – по музика на Стивън Шварц.

          За „Грешници“ в краткия списък попадат:
          Last Time (I Seen the Sun) – в изпълнение на Алис Смит и Майлс Кейтън,
          I Lied to You – написана от Лудвиг Йорансон и Рафаел Саадик.

          Анимационният феномен „Кей-поп: Ловци на демони“ също е сред фаворитите с песента Golden, дело на Едже и Марк Зоненблик.

          В краткия списък за най-добра оригинална песен попадат още имена от световната музикална сцена, сред които:

          Ник Кейв и Брайс ДеснърTrain Dreams
          Джон Мейър, Ед Шийрън и Блейк СлаткинDrive от „Ф1: Филмът“
          Майли Сайръс, Саймън Франглен, Марк Ронсън и Андрю УайътDream as One от „Аватар: Огън и пепел“

          В категорията международен пълнометражен филм в краткия списък са включени 15 заглавия от държави като Норвегия, Испания, Южна Корея, Бразилия, Франция, Тунис, Германия и Ирак. Също 15 са и документалните филми, които продължават към следващия етап.

          Кратките списъци ще бъдат редуцирани до пет официални номинации, които ще бъдат обявени на 22 януари 2026 г.

          98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“, с водещ Конан О’Брайън, ще се състои на 15 март 2026 г. и ще бъде излъчвана на живо по ABC от 19:00 ч. източно време (02:00 ч. българско време).

