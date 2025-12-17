Съкратен списък: Вижте фаворитите за „Оскар“-ите

Вампирският трилър на Райън Куглър „Грешници“, мюзикълът „Злосторница: Част 2“ и анимационният хит на Нетфликс „Кей-поп: Ловци на демони“ са една крачка по-близо до номинациите за наградите „Оскар“, съобщава Асошиейтед прес.

Американската академия за кинематографично изкуство и наука публикува краткия списък в 12 категории, сред които най-добра оригинална песен, оригинална музика, международен пълнометражен филм, документално кино, кинематография и новата категория „Кастинг“.

„Грешници“ и „Злосторница: Част 2“ водят с по осем споменавания в кратките списъци. И двата филма присъстват в категории като грим и прическа, звук, визуални ефекти, оригинална музика, кастинг и кинематография.

И двете продукции продължават напред и с по две оригинални песни.

За „Злосторница: Част 2“ това са:

The Girl in the Bubble и No Place Like Home – по музика на Стивън Шварц.

За „Грешници“ в краткия списък попадат:

Last Time (I Seen the Sun) – в изпълнение на Алис Смит и Майлс Кейтън,

I Lied to You – написана от Лудвиг Йорансон и Рафаел Саадик.

Анимационният феномен „Кей-поп: Ловци на демони“ също е сред фаворитите с песента Golden, дело на Едже и Марк Зоненблик.

В краткия списък за най-добра оригинална песен попадат още имена от световната музикална сцена, сред които:

Ник Кейв и Брайс Деснър – Train Dreams

Джон Мейър, Ед Шийрън и Блейк Слаткин – Drive от „Ф1: Филмът“

Майли Сайръс, Саймън Франглен, Марк Ронсън и Андрю Уайът – Dream as One от „Аватар: Огън и пепел“

В категорията международен пълнометражен филм в краткия списък са включени 15 заглавия от държави като Норвегия, Испания, Южна Корея, Бразилия, Франция, Тунис, Германия и Ирак. Също 15 са и документалните филми, които продължават към следващия етап.

Кратките списъци ще бъдат редуцирани до пет официални номинации, които ще бъдат обявени на 22 януари 2026 г.

98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“, с водещ Конан О’Брайън, ще се състои на 15 март 2026 г. и ще бъде излъчвана на живо по ABC от 19:00 ч. източно време (02:00 ч. българско време).