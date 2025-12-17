Шестцифрени парични гаранции за Йордан Кателиев и Николай Стефанов

Варненският окръжен съд определи мярка за неотклонение „парична гаранция“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, които до момента бяха под домашен арест.
Двамата са обвиняеми по дело за престъпен сговор, по което обвиняем е и кметът на Варна Благомир Коцев.
Размерът на гаранциите е определен, както следва:
- 200 000 лева за Николай Стефанов
- 150 000 лева за Йордан Кателиев
Съдът даде срок от седем дни за внасяне на сумите. В същия срок определението подлежи и на обжалване.
