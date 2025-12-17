НА ЖИВО
          Правосъдие

          Шестцифрени парични гаранции за Йордан Кателиев и Николай Стефанов

          Снимка: БГНЕС
          Варненският окръжен съд определи мярка за неотклонение „парична гаранция“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, които до момента бяха под домашен арест.

          Двамата са обвиняеми по дело за престъпен сговор, по което обвиняем е и кметът на Варна Благомир Коцев.

          Размерът на гаранциите е определен, както следва:

          • 200 000 лева за Николай Стефанов
          • 150 000 лева за Йордан Кателиев

          Съдът даде срок от седем дни за внасяне на сумите. В същия срок определението подлежи и на обжалване.

