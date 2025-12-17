Директорът на 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов е прикрил камери за видеонаблюдение в санитарните помещения на учебното заведение, маскирайки ги като датчици за дим. Устройствата са били инсталирани в бели кутии, а обективите са записвали през отвора, в който при стандартните противопожарни сензори обикновено мига светлинен индикатор.

Общият брой на откритите записващи устройства е 20. Те са били разположени както в тоалетните на момчетата, така и в тези на момичетата. В рамките на неофициална беседа Александър Евтимов е обяснил, че по този начин „следял за спазване на поведение“. Ръководителят на училището е изразил съмнения, че учениците използват санитарните възли за пушене.

Проверката е установила, че кабелите от устройствата са водели директно към директорския кабинет. В момента компетентните органи изясняват дали съществуват съхранени видеозаписи от камерите, или Евтимов е използвал системата единствено за наблюдение в реално време.