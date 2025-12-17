НА ЖИВО
          Баскетбол

          Слаба последна четвърт донесе поражение на Олимпиакос от Валенсия

          В друг мач от кръга Цървена звезда загуби със 78:84 от Апоел Тел Авив, а срещата се игра в Йерусалим

          Снимка: БГНЕС
          Най-добрият български баскетболист Александър Везенков изигра страхотен мач в Евролигата, но тимът му отстъпи с 92:99 на Валенсия в двубой от 16-ия кръг.

          Саша беше над всички в срещата с 24 точки, 8 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка за 33 минути на паркета. За гръцкия гранд 13 точки и 8 асистенции добави Томас Уокъп, докато за испанците се отличи Нейтън Роверс с 21 точки и 2 борби.

          Поражението е трето поредно и общо седмо за Олимпиакос. Испанците пък са в серия от 5 успеха и вече имат общо 11 в турнира.

          В Пирея двата отбора направиха оспорван сблъсък, преминал с поделено надмощие, а решаваща за победата на испанския отбор беше последната четвърт. В нея гостите поеха водачеството и реализираха 32 срещу само 16 точки за гръцкия тим.

          Преди това, Олимпиакос изоставаше с 47:49 на почивката, но след по-добра трета част обърна до 76:67 в своя полза преди заключителните 10 минути.

          В друг мач от кръга Цървена звезда, с натурализирания американец Коди Милър-Макинтайър, загуби със 78:84 от Апоел Тел Авив в Йерусалим. Това бе първо домакинство за „червените“ на израелска земя. Досега те приемаха съперници в България.

          Макинтайър завърши вечерта с 13 точки, 3 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 30 минути. 

          

