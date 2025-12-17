След трусовете на „Позитано“: БСП е на консултации при Радев (НА ЖИВО)

Президентът Румен Радев провежда среща с представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ на „Дондуков“ 2.

Разговорът е част от конституционната процедура по чл. 99 за консултации с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството. В рамките на срещата се обсъждат възможностите за съставяне на нов кабинет или преминаване към предсрочни парламентарни избори.