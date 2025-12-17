НА ЖИВО
          След задържането на директора: Тревога и напрежение сред родителите в 138-о училище в София

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Притеснение и напрежение сред родителите на ученици от столичното 138-о училище „Проф. Васил Златарски“, след като вчера беше задържан директорът на учебното заведение. Разследването на СДВР е започнало по сигнал на родители за нерегламентирано поставени камери в тоалетните на сградата.

          По неофициална информация в санитарните помещения са открити около 20 камери, като всички записващи устройства водят към директорския кабинет. По случая е образувано досъдебно производство.

          Скандал в 138-о СУЗИЕ: Директорът монтирал 20 скрити камери в училищните тоалетни

          Министерството на образованието и науката потвърди случая и увери, че училището и Регионалното управление на образованието оказват пълно съдействие на разследващите органи.

          „Доколкото разбрах, от няколко дни е започнало да се говори в училището за тези камери. Силно се надявам да не е вярно”, заяви баща на ученичка от 11 клас.

          По информация на други родители, училищната психоложка е подала сигнал до органите на МВР.

          Майка на ученик разказа пред NOVA, че директорът е поел управлението на училището преди две години, като оттогава са възникнали редица проблеми. По думите ѝ около 40 родители са напуснали училището в този период.

          „Правим всичко възможно да продължи нормалният учебен процес, децата да са спокойни”, заяви д-р Климент Христов, старши експерт в Регионалното управление „Образование“ – София.

          Той уточни, че до момента не са постъпвали сигнали срещу директора, свързани с видеонаблюдение, но е имало оплаквания за учебния процес.

          „Те са проверявани, изготвени са предписания във връзка с провеждането на учебния процес и управлението на училището”, посочи Христов.

          Позиция по случая изрази и кметът на София Васил Терзиев.

          „Случаят в 138. СУ е дълбоко тревожен и напълно недопустим. Става дума за тежко посегателство върху личното пространство и достойнството на деца. Разбирам напълно тревогата, гнева и въпросите на родителите“, заявява кметът.

          Той уверява, че Столичната община ще съдейства изцяло на МВР и прокуратурата за пълното изясняване на всички факти и за търсене на наказателна отговорност.

          „Няма да има толерантност към подобни действия. Призовавам компетентните органи да проведат разследването в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси“, казва Терзиев.

          В позицията си кметът подчертава, че по закон Столичната община е собственик на сградите на общинските училища, но управлението на дейността в тях, включително използването на технически средства, е в правомощията и отговорността на директорите.

          „Това обаче не освобождава никого от отговорност да гарантира сигурна и законосъобразна среда за децата. Камери в санитарни помещения са абсолютно недопустими и представляват тежко нарушение на закона и на елементарни морални норми. Камери не могат да бъдат поставяни в помещения, където има очакване за поверителност, като тоалетни, помещения за лична хигиена и сън. Това е категорично посочено в практиката на КЗЛД по казуси за видеонаблюдение в училищата“, се казва в позицията.

          Терзиев уточнява още, че общинската система за видеонаблюдение обхваща всички общински училища в София, но е предназначена единствено за външни и общи пространства и се управлява от дирекция „Сигурност“.

          Кметът съобщава, че Столичната община ще въведе уведомителен режим с цел по-голяма прозрачност и превенция, при който директорите ще са длъжни да предоставят информация за всички системи за видеонаблюдение в училищата, включително местоположението на камерите и фирмите, които ги поддържат.

          „Столична община няма правомощия да поставя или управлява вътрешни камери в училищни сгради и категорично се обявява против практиката подобни системи да се финансират със средства, събирани от родители“, се посочва още в позицията.

          „Ще работим съвместно с Министерството на образованието и науката за по-ясни национални правила и по-строг контрол, за да не се допуска подобно посегателство никога повече. Няма по-висок приоритет от сигурността, личното пространство и достойнството на децата. Това е отговорност, която институциите сме длъжни да носим ежедневно и без компромиси“, завършва позицията на кмета.

