След задържането на директора: Тревога и напрежение сред родителите в 138-о училище в София

Притеснение и напрежение сред родителите на ученици от столичното 138-о училище „Проф. Васил Златарски“, след като вчера беше задържан директорът на учебното заведение. Разследването на СДВР е започнало по сигнал на родители за нерегламентирано поставени камери в тоалетните на сградата.
По неофициална информация в санитарните помещения са открити около 20 камери, като всички записващи устройства водят към директорския кабинет. По случая е образувано досъдебно производство.
Министерството на образованието и науката потвърди случая и увери, че училището и Регионалното управление на образованието оказват пълно съдействие на разследващите органи.
По информация на други родители, училищната психоложка е подала сигнал до органите на МВР.
Майка на ученик разказа пред NOVA, че директорът е поел управлението на училището преди две години, като оттогава са възникнали редица проблеми. По думите ѝ около 40 родители са напуснали училището в този период.
Той уточни, че до момента не са постъпвали сигнали срещу директора, свързани с видеонаблюдение, но е имало оплаквания за учебния процес.
Позиция по случая изрази и кметът на София Васил Терзиев.
Той уверява, че Столичната община ще съдейства изцяло на МВР и прокуратурата за пълното изясняване на всички факти и за търсене на наказателна отговорност.
В позицията си кметът подчертава, че по закон Столичната община е собственик на сградите на общинските училища, но управлението на дейността в тях, включително използването на технически средства, е в правомощията и отговорността на директорите.
Терзиев уточнява още, че общинската система за видеонаблюдение обхваща всички общински училища в София, но е предназначена единствено за външни и общи пространства и се управлява от дирекция „Сигурност“.
Кметът съобщава, че Столичната община ще въведе уведомителен режим с цел по-голяма прозрачност и превенция, при който директорите ще са длъжни да предоставят информация за всички системи за видеонаблюдение в училищата, включително местоположението на камерите и фирмите, които ги поддържат.