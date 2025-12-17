София стартира зимната подкрепа за бездомни с топла храна и напитка

Започна предоставянето на сандвич и топла напитка за хора в нужда като част от зимните мерки за подкрепа на бездомни и социално уязвими граждани в София. Инициативата се реализира за трета поредна година и ще продължи до края на март.

Дейността се осъществява благодарение на финансиране от Столична община и в партньорство с църквата „Св. Параскева“, която предоставя помещение за раздаване. Още в първия ден подкрепа са получили над 70 души, а през миналата година средно около 120 души дневно, съобщават от общината.

Основният акцент са хората без дом, но достъп до предоставяната помощ имат и други уязвими групи, сред които възрастни хора с ниски доходи. Подкрепата се оказва според наличния ресурс и без допълнителни изисквания.

„Виждаме много голяма бедност, особено сред по-възрастните. Фокусът ни са бездомните, но всеки в нужда е добре дошъл. Не е човешко да върнеш човек, дошъл за един сандвич“, заяви Надежда Бачева, заместник-кмет по социални дейности и интеграция на хора с увреждания.

Мярката е част от по-широк пакет зимни действия, включващи насочване към социални услуги, кризисни центрове и психологическа подкрепа. Общината поема ангажимент да осигури настаняване на бездомни, дори при необходимост от работа над капацитета на центровете.

По време на коледните и празничните дни ще бъдат раздавани хранителни пакети по график, в партньорство с БЧК и Хранителната банка.

„Социалната политика на общината се измерва с това дали достига навреме до хората. Сандвичът и топлата напитка са конкретна мярка, но зад нея стоят услуги, подкрепа и шанс за излизане от кризата. Това е наша отговорност“, допълни Бачева.

Дейността се осъществява в координация със социалните служби, като обхватът се актуализира според реалните нужди на хората.