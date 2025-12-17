НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          София стартира зимната подкрепа за бездомни с топла храна и напитка

          0
          0
          Снимка: Wikimedia Commons
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Започна предоставянето на сандвич и топла напитка за хора в нужда като част от зимните мерки за подкрепа на бездомни и социално уязвими граждани в София. Инициативата се реализира за трета поредна година и ще продължи до края на март.

          - Реклама -

          Дейността се осъществява благодарение на финансиране от Столична община и в партньорство с църквата „Св. Параскева“, която предоставя помещение за раздаване. Още в първия ден подкрепа са получили над 70 души, а през миналата година средно около 120 души дневно, съобщават от общината.

          БЧК предоставя обяд на бездомни БЧК предоставя обяд на бездомни

          Основният акцент са хората без дом, но достъп до предоставяната помощ имат и други уязвими групи, сред които възрастни хора с ниски доходи. Подкрепата се оказва според наличния ресурс и без допълнителни изисквания.

          „Виждаме много голяма бедност, особено сред по-възрастните. Фокусът ни са бездомните, но всеки в нужда е добре дошъл. Не е човешко да върнеш човек, дошъл за един сандвич“,

          заяви Надежда Бачева, заместник-кмет по социални дейности и интеграция на хора с увреждания.

          Мярката е част от по-широк пакет зимни действия, включващи насочване към социални услуги, кризисни центрове и психологическа подкрепа. Общината поема ангажимент да осигури настаняване на бездомни, дори при необходимост от работа над капацитета на центровете.

          По време на коледните и празничните дни ще бъдат раздавани хранителни пакети по график, в партньорство с БЧК и Хранителната банка.

          Столична община: Централна гара е под постоянен мониторинг Столична община: Централна гара е под постоянен мониторинг

          „Социалната политика на общината се измерва с това дали достига навреме до хората. Сандвичът и топлата напитка са конкретна мярка, но зад нея стоят услуги, подкрепа и шанс за излизане от кризата. Това е наша отговорност“,

          допълни Бачева.

          Дейността се осъществява в координация със социалните служби, като обхватът се актуализира според реалните нужди на хората.

          Започна предоставянето на сандвич и топла напитка за хора в нужда като част от зимните мерки за подкрепа на бездомни и социално уязвими граждани в София. Инициативата се реализира за трета поредна година и ще продължи до края на март.

          - Реклама -

          Дейността се осъществява благодарение на финансиране от Столична община и в партньорство с църквата „Св. Параскева“, която предоставя помещение за раздаване. Още в първия ден подкрепа са получили над 70 души, а през миналата година средно около 120 души дневно, съобщават от общината.

          БЧК предоставя обяд на бездомни БЧК предоставя обяд на бездомни

          Основният акцент са хората без дом, но достъп до предоставяната помощ имат и други уязвими групи, сред които възрастни хора с ниски доходи. Подкрепата се оказва според наличния ресурс и без допълнителни изисквания.

          „Виждаме много голяма бедност, особено сред по-възрастните. Фокусът ни са бездомните, но всеки в нужда е добре дошъл. Не е човешко да върнеш човек, дошъл за един сандвич“,

          заяви Надежда Бачева, заместник-кмет по социални дейности и интеграция на хора с увреждания.

          Мярката е част от по-широк пакет зимни действия, включващи насочване към социални услуги, кризисни центрове и психологическа подкрепа. Общината поема ангажимент да осигури настаняване на бездомни, дори при необходимост от работа над капацитета на центровете.

          По време на коледните и празничните дни ще бъдат раздавани хранителни пакети по график, в партньорство с БЧК и Хранителната банка.

          Столична община: Централна гара е под постоянен мониторинг Столична община: Централна гара е под постоянен мониторинг

          „Социалната политика на общината се измерва с това дали достига навреме до хората. Сандвичът и топлата напитка са конкретна мярка, но зад нея стоят услуги, подкрепа и шанс за излизане от кризата. Това е наша отговорност“,

          допълни Бачева.

          Дейността се осъществява в координация със социалните служби, като обхватът се актуализира според реалните нужди на хората.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ГЕРБ: Подкрепяме предложението на ПП-ДБ за индексация на заплатите, но е незаконно

          Никола Павлов -
          Финансовият министър в оставка Теменужка Петкова заяви, че ще подкрепи предложението на Асен Василев за еднократна индексация на възнагражденията в бюджетния сектор с годишния...
          Политика

          Радев продължава консултациите с АПС и МЕЧ утре

          Десислава Димитрова -
          Президентът Румен Радев продължава консултациите с представителите на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.
          Икономика

          ПП-ДБ настоява за индексация на доходите с инфлацията в бюджета за 2026 г.

          Десислава Димитрова -
          От „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) обявиха предложение за еднократна индексация на доходите на всички работещи, които не получават минимална работна заплата.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions