София стартира зимната подкрепа за бездомни с топла храна и напитка

Започна предоставянето на сандвич и топла напитка за хора в нужда като част от зимните мерки за подкрепа на бездомни и социално уязвими граждани в София. Инициативата се реализира за трета поредна година и ще продължи до края на март.
Дейността се осъществява благодарение на финансиране от Столична община и в партньорство с църквата „Св. Параскева“, която предоставя помещение за раздаване. Още в първия ден подкрепа са получили над 70 души, а през миналата година средно около 120 души дневно, съобщават от общината.
Основният акцент са хората без дом, но достъп до предоставяната помощ имат и други уязвими групи, сред които възрастни хора с ниски доходи. Подкрепата се оказва според наличния ресурс и без допълнителни изисквания.
Мярката е част от по-широк пакет зимни действия, включващи насочване към социални услуги, кризисни центрове и психологическа подкрепа. Общината поема ангажимент да осигури настаняване на бездомни, дори при необходимост от работа над капацитета на центровете.
По време на коледните и празничните дни ще бъдат раздавани хранителни пакети по график, в партньорство с БЧК и Хранителната банка.
Дейността се осъществява в координация със социалните служби, като обхватът се актуализира според реалните нужди на хората.
