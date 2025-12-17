Социологът от „Алфа рисърч” Павел Вълчев анализира политическата обстановка в страната, акцентирайки върху задълбочаващата се криза на доверието на гражданите към държавните институции. В коментар пред БНТ той представи данни за обществените нагласи спрямо протестните действия и евентуални предсрочни избори.

Вълчев подчерта значителната мобилизация сред обществото. „Обществената подкрепа към протестите е изключително висока. 59% от хората подкрепят протестите, 20% ги подкрепят, но са притеснени за това какво ще се случи след това. Оставката на кабинета се подкрепя от мнозинството граждани. До половин милион души повече заявяват, че ще гласуват на предсрочните избори“, заяви той.

Своята позиция изрази и Светлин Тачев от агенция „Мяра“, който бе категоричен относно възможностите на действащия парламент. „Това НС е изчерпано, няма как да се сформира нов кабинет. Постигнатото с протестите ще се опитат да го трансформират като електорална енергия на изборите. Властта имаше възможността да управлява колкото желае, но серията допуснати грешки доведе до това да загуби чувствителност към протестите и обществените тревоги“, коментира Тачев.

По отношение на партийните рейтинги, Павел Вълчев отбеляза, че има промяна в електоралната подкрепа: „ГЕРБ отчитат спад, макар да са първа политическа сила, а ПП-ДБ отчитат ръст. Важно е ИТН какъв разказ ще дадат на своите избиратели, защото са по 4-процентовата линия.“

Експертите обсъдиха и потенциалната роля на президента в политическия процес. За евентуално президентско участие на изборите, Тачев коментира: „Нека видим какво ще направи Радев, дали ще направи политически проект. Неговите действия могат коренно да променят нещата. Ако той го направи, той може да предизвика вълна.“