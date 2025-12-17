НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Социолози: Задълбочава се кризата на доверие в институциите, подкрепата за протестите е висока

          0
          29
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Социологът от „Алфа рисърч” Павел Вълчев анализира политическата обстановка в страната, акцентирайки върху задълбочаващата се криза на доверието на гражданите към държавните институции. В коментар пред БНТ той представи данни за обществените нагласи спрямо протестните действия и евентуални предсрочни избори.

          - Реклама -

          Вълчев подчерта значителната мобилизация сред обществото. „Обществената подкрепа към протестите е изключително висока. 59% от хората подкрепят протестите, 20% ги подкрепят, но са притеснени за това какво ще се случи след това. Оставката на кабинета се подкрепя от мнозинството граждани. До половин милион души повече заявяват, че ще гласуват на предсрочните избори“, заяви той.

          Своята позиция изрази и Светлин Тачев от агенция „Мяра“, който бе категоричен относно възможностите на действащия парламент. „Това НС е изчерпано, няма как да се сформира нов кабинет. Постигнатото с протестите ще се опитат да го трансформират като електорална енергия на изборите. Властта имаше възможността да управлява колкото желае, но серията допуснати грешки доведе до това да загуби чувствителност към протестите и обществените тревоги“, коментира Тачев.

          По отношение на партийните рейтинги, Павел Вълчев отбеляза, че има промяна в електоралната подкрепа: „ГЕРБ отчитат спад, макар да са първа политическа сила, а ПП-ДБ отчитат ръст. Важно е ИТН какъв разказ ще дадат на своите избиратели, защото са по 4-процентовата линия.“

          Експертите обсъдиха и потенциалната роля на президента в политическия процес. За евентуално президентско участие на изборите, Тачев коментира: „Нека видим какво ще направи Радев, дали ще направи политически проект. Неговите действия могат коренно да променят нещата. Ако той го направи, той може да предизвика вълна.“

          Социологът от „Алфа рисърч” Павел Вълчев анализира политическата обстановка в страната, акцентирайки върху задълбочаващата се криза на доверието на гражданите към държавните институции. В коментар пред БНТ той представи данни за обществените нагласи спрямо протестните действия и евентуални предсрочни избори.

          - Реклама -

          Вълчев подчерта значителната мобилизация сред обществото. „Обществената подкрепа към протестите е изключително висока. 59% от хората подкрепят протестите, 20% ги подкрепят, но са притеснени за това какво ще се случи след това. Оставката на кабинета се подкрепя от мнозинството граждани. До половин милион души повече заявяват, че ще гласуват на предсрочните избори“, заяви той.

          Своята позиция изрази и Светлин Тачев от агенция „Мяра“, който бе категоричен относно възможностите на действащия парламент. „Това НС е изчерпано, няма как да се сформира нов кабинет. Постигнатото с протестите ще се опитат да го трансформират като електорална енергия на изборите. Властта имаше възможността да управлява колкото желае, но серията допуснати грешки доведе до това да загуби чувствителност към протестите и обществените тревоги“, коментира Тачев.

          По отношение на партийните рейтинги, Павел Вълчев отбеляза, че има промяна в електоралната подкрепа: „ГЕРБ отчитат спад, макар да са първа политическа сила, а ПП-ДБ отчитат ръст. Важно е ИТН какъв разказ ще дадат на своите избиратели, защото са по 4-процентовата линия.“

          Експертите обсъдиха и потенциалната роля на президента в политическия процес. За евентуално президентско участие на изборите, Тачев коментира: „Нека видим какво ще направи Радев, дали ще направи политически проект. Неговите действия могат коренно да променят нещата. Ако той го направи, той може да предизвика вълна.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          След трусовете на „Позитано“: БСП е на консултации при Радев (НА ЖИВО)

          Никола Павлов -
          Президентът Румен Радев провежда среща с представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ на „Дондуков“ 2. Разговорът е част от конституционната процедура по...
          Общество

          Месеци чакане за шофьорски изпит: автоинструктори и курсисти на протест в Бургас

          Дамяна Караджова -
          Автоинструктори от Бургаска област излизат днес на протест пред сградата на ДАИ заради сериозно забавяне при провеждането на изпитите на кандидат-шофьорите.
          Крими

          Мъж от с. Червен брег счупи ръката на съпругата си при домашен побой

          Георги Петров -
          64-годишен мъж е нанесъл побой над съпругата си в село Червен брег, намиращо се в Кюстендилска област. Инцидентът е регистриран на 16 декември, информираха...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions