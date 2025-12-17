НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Спор в ОбС-Бургас за анаеробната инсталация: Кметът Николов защити екопроекта с аргументи за бъдещето

          0
          15
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          По време на последното за годината заседание на Общинския съвет в Бургас се разрази остра дискусия относно ефективността на анаеробната инсталация за биоразградими отпадъци. Представители на опозицията отправиха критики към общинската администрация, изтъквайки аргумента, че съоръжението работи на загуба и се превръща в пасив за бюджета. В отговор кметът Димитър Николов и неговият екип представиха подробни аргументи в защита на стратегическата инвестиция.

          - Реклама -

          Инсталацията, която бе изградена и официално открита през 2023 г., е сред малкото подобни в страната. Тя използва високотехнологични методи за преработка на биоотпадъци чрез бактерии в безкислородна среда, като крайните продукти са компост и метан за производство на електроенергия. Въпреки че принципите на работа са известни от две години, темата предизвика напрежение в заседателната зала.

          Кметът на Бургас бе категоричен в отговора си към критиците. „Изглежда грешно сте разбрали, колеги. Това не е бизнес за печалба. През 2015 г. проведохме анкети за разделното събиране, това беше и първата ни стъпка към изграждането на системи за разделно събиране. 90% от анкетираните тогава казват, че са твърдо „за“ разделното събиране, но няма изградена инфраструктура. Скоро ЕК ще забрани депонирането на такива биоотпадъци. Тогава ще започнем да плащаме луди глоби всеки ден, ако сами не изградим, с кредит, анаеробни инсталации. Това е бавен процес, с който се инвестира в бъдещето. Нормално е и колегите от Германия, които построиха по свой модел инсталацията, ни казаха, че в първите години се работи на загуба – докато хората се научат да събират разделно. И аз смея да кажа, че в бъдеще нашата анаеробна инсталация ще бъде на печалба. А позитивният ефект от нея ще се вижда тепърва“, заяви Димитър Николов.

          В дебата се включи и заместник-кметът по екология Весна Балтина, която разясни икономическата логика зад проекта, предупреждавайки за цената на бездействието.

          „Община Бургас плаща 13.10 лв. за обезпечение и по 99 лв./тон за обезпечаване на това, което депонираме. И тези разходи се натрупват. Натрупват се и още, когато някой хвърли разградим биоотпадък с опаковката в кафевите контейнери. Плащаме защото веднъж тези отпадъци се откарват до депото, после се сортират, сепарират и накрая се депонират. Освен икономически загуби, знаете и какви са екологичните загуби, които понасяме. Всяка пластмаса, която попадне на депо, има различен период на разграждане, някои от тях по 100 и повече години. А биоразградимите отпадъци, които попадат на депо, са тези, които генерират най-вредни емисии – правилото е 1:1 – за всеки тон такъв отпадък се генерира 1 тон въглероден диоксид, за компенсация на който трябва да засадим над 40 дръвчета“, обясни Балтина.

          Подкрепа за екологичния аспект изрази и Иво Баев, който акцентира върху здравните ползи: „Анаробните инсталации унищожават ефективно на 90% от вредните микроорганизими. Вие говорите за пари. А всъщност дискусията е за здраве“.

          В крайна сметка Общинският съвет прие предложението експлоатацията на съоръжението да се поеме от ОП „Чистота еко“. Предприятието ще обслужва териториите на общините Бургас, Несебър и Поморие, като последните две общини ще получат безвъзмездно и специализирани автомобили за сметосъбиране.

          По време на последното за годината заседание на Общинския съвет в Бургас се разрази остра дискусия относно ефективността на анаеробната инсталация за биоразградими отпадъци. Представители на опозицията отправиха критики към общинската администрация, изтъквайки аргумента, че съоръжението работи на загуба и се превръща в пасив за бюджета. В отговор кметът Димитър Николов и неговият екип представиха подробни аргументи в защита на стратегическата инвестиция.

          - Реклама -

          Инсталацията, която бе изградена и официално открита през 2023 г., е сред малкото подобни в страната. Тя използва високотехнологични методи за преработка на биоотпадъци чрез бактерии в безкислородна среда, като крайните продукти са компост и метан за производство на електроенергия. Въпреки че принципите на работа са известни от две години, темата предизвика напрежение в заседателната зала.

          Кметът на Бургас бе категоричен в отговора си към критиците. „Изглежда грешно сте разбрали, колеги. Това не е бизнес за печалба. През 2015 г. проведохме анкети за разделното събиране, това беше и първата ни стъпка към изграждането на системи за разделно събиране. 90% от анкетираните тогава казват, че са твърдо „за“ разделното събиране, но няма изградена инфраструктура. Скоро ЕК ще забрани депонирането на такива биоотпадъци. Тогава ще започнем да плащаме луди глоби всеки ден, ако сами не изградим, с кредит, анаеробни инсталации. Това е бавен процес, с който се инвестира в бъдещето. Нормално е и колегите от Германия, които построиха по свой модел инсталацията, ни казаха, че в първите години се работи на загуба – докато хората се научат да събират разделно. И аз смея да кажа, че в бъдеще нашата анаеробна инсталация ще бъде на печалба. А позитивният ефект от нея ще се вижда тепърва“, заяви Димитър Николов.

          В дебата се включи и заместник-кметът по екология Весна Балтина, която разясни икономическата логика зад проекта, предупреждавайки за цената на бездействието.

          „Община Бургас плаща 13.10 лв. за обезпечение и по 99 лв./тон за обезпечаване на това, което депонираме. И тези разходи се натрупват. Натрупват се и още, когато някой хвърли разградим биоотпадък с опаковката в кафевите контейнери. Плащаме защото веднъж тези отпадъци се откарват до депото, после се сортират, сепарират и накрая се депонират. Освен икономически загуби, знаете и какви са екологичните загуби, които понасяме. Всяка пластмаса, която попадне на депо, има различен период на разграждане, някои от тях по 100 и повече години. А биоразградимите отпадъци, които попадат на депо, са тези, които генерират най-вредни емисии – правилото е 1:1 – за всеки тон такъв отпадък се генерира 1 тон въглероден диоксид, за компенсация на който трябва да засадим над 40 дръвчета“, обясни Балтина.

          Подкрепа за екологичния аспект изрази и Иво Баев, който акцентира върху здравните ползи: „Анаробните инсталации унищожават ефективно на 90% от вредните микроорганизими. Вие говорите за пари. А всъщност дискусията е за здраве“.

          В крайна сметка Общинският съвет прие предложението експлоатацията на съоръжението да се поеме от ОП „Чистота еко“. Предприятието ще обслужва териториите на общините Бургас, Несебър и Поморие, като последните две общини ще получат безвъзмездно и специализирани автомобили за сметосъбиране.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Сачева: Внесохме редовния бюджет заради БСП, удължителният може да мине на две четения днес

          Никола Павлов -
          Удължителният държавен бюджет най-вероятно ще бъде приет още днес на две четения, заяви Деница Сачева на брифинг в Народното събрание, след като редовният бюджет...
          Политика

          Костадинов: Това, което се случи в НС, изненада и вносителите

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи като „абсурдна ситуация“ случилото се в Народното събрание по време на разглеждането на бюджетната точка, като подчерта, че...
          Инциденти

          Мъгла и лед предизвикаха верижна катастрофа между две села при Велико Търново

          Дамяна Караджова -
          Заледен участък и гъста мъгла между селата Присово и Пчелище са станали причина за верижна катастрофа с участието на най-малко пет автомобила тази сутрин

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions