Светослав Тодоров: „Възраждане“ беше първата партия, която се обяви за сваляне на това правителство

„Хората на площада бяха обединени от една единствена цел – оставка на това правителство и край на рекета и грабежа на българския народ. За жалост, имаше опити още в началото посланията на протеста да бъдат подменени от една от политическите партии „Продължаваме промяната“. Те тръгнаха да лансират тезата, че протестите са само за оттегляне на бюджета“, каза още гостът.