      сряда, 17.12.25
          Светослав Тодоров: „Възраждане" беше първата партия, която се обяви за сваляне на това правителство

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Възраждане“ беше първата партия, която се обяви за сваляне на това правителство. Протестите от последния месец пък бяха общонародни и отразяваха справедливия български гняв на народа ни срещу управляващите, които 35 години го грабят.“

          Това каза членът на ПП „Възраждане“ Светослав Тодоров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Тодоров определи протестите като феномен, който той лично не е виждал. Припомни, че по площадите в цялата страна са излезли стотици хиляди хора.

          „Хората на площада бяха обединени от една единствена цел – оставка на това правителство и край на рекета и грабежа на българския народ. За жалост, имаше опити още в началото посланията на протеста да бъдат подменени от една от политическите партии „Продължаваме промяната“. Те тръгнаха да лансират тезата, че протестите са само за оттегляне на бюджета“, каза още гостът.

