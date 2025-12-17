НА ЖИВО
          Политика

          Татяна Буруджиева: И с участието на Радев, следващата власт ще е коалиционна

          Снимка: БГНЕС
          Следващото управление на страната неизбежно ще бъде под формата на коалиция, дори и в политическия процес да се включи президентът Румен Радев. Тази теза изрази пред Нова тв политическият анализатор Татяна Буруджиева. Според нея коалиционните формати изискват специфична политическа култура, чиято основна цел в демокрацията е постигането на консенсус.

          Буруджиева подчерта, че в българското общество липсва такова съгласие, което възпрепятства създаването на нормална коалиция. Вместо това се стига до ситуации, в които „сглобяваме“ временни решения, които оцеляват само на моменти. Анализаторът отбеляза нетърпението на избирателите, които искат бързи резултати поради натрупаната умора. Според нея в момента няма политически субект, който да носи и олицетворява промяната за мнозинството от гражданите.

          „Персонализацията в политиката ражда чудовища“, предупреди Буруджиева.

          По отношение на лидерството в ГЕРБ, тя коментира, че Бойко Борисов винаги е изразявал желание за други партньори, визирайки Демократична България или поне представителите, членуващи в Европейската народна партия. Тя допълни, че всеки избор води до някаква промяна.

          В студиото коментар направи и политологът Слави Василев, който изрази мнение, че Румен Радев все още не е дал конкретна заявка и отбягва въпросите за бъдещи действия. Според Василев липсват индикации, че държавният глава е готов нещо да се случи в обозримо бъдеще, въпреки че той осъзнава тежестта на момента и обществените очаквания по време на консултациите.

          Василев смята, че всеки момент оттук нататък е подходящ за действие, но предупреди, че с времето очакванията за промяна ще намаляват. Той прогнозира, че „пак ще се завърти рулетката“ и ще се стигне до нови избори, на които „менюто ще е същото“. „Не е нужно да си политолог, за да кажеш, че от това меню нищо няма да стане“, категоричен бе той.

          На въпрос кои биха били естествените партньори на Румен Радев, Слави Василев отказа да назове конкретни имена, но очерта принципна позиция – управление „без Пеевски и без Борисов“.

