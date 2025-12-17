Тръмп нареди пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери, които влизат и излизат от Венецуела

Поредно напрежение се разгаря в отношенията между САЩ и Венецуела. Президент на Америка Доналд Тръмп нареди пълна и тотална блокада на всички санкционирани петролни танкери, които влизат и излизат от Венецуела.

В публикация в социалните мрежи, с която обяви решението си, Тръмп заяви, че венецуелският петрол се използва за финансиране на наркотрафик и други престъпления, като подчерта, че САЩ ще продължат концентрирането на военни сили в региона.

Миналата седмица американски военни завзеха петролен танкер край бреговете на Венецуела, което беше последвано от струпване на военни сили в района.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро отговори остро на действията и обвиненията на Вашингтон.