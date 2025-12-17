НА ЖИВО
          - Реклама -
          Тръмп нареди пълна блокада на всички санкционирани петролни танкери, които влизат и излизат от Венецуела

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Поредно напрежение се разгаря в отношенията между САЩ и Венецуела. Президент на Америка Доналд Тръмп нареди пълна и тотална блокада на всички санкционирани петролни танкери, които влизат и излизат от Венецуела.

          В публикация в социалните мрежи, с която обяви решението си, Тръмп заяви, че венецуелският петрол се използва за финансиране на наркотрафик и други престъпления, като подчерта, че САЩ ще продължат концентрирането на военни сили в региона.

          Тръмп забрани влизането в САЩ на граждани на още 7 държави – ОБНОВЕНА Тръмп забрани влизането в САЩ на граждани на още 7 държави – ОБНОВЕНА

          Миналата седмица американски военни завзеха петролен танкер край бреговете на Венецуела, което беше последвано от струпване на военни сили в района.

          Президентът на Венецуела Николас Мадуро отговори остро на действията и обвиненията на Вашингтон.

          „Казваме на народа на САЩ нашата истина. Тя е много ясна – империализмът и нацистко-фашистката десница искат да колонизират Венецуела, за да отнемат нашето богатство – петрол, газ, злато, желязо, алуминий и други минерали. Ние сме се заклели да защитаваме родината си и във Венецуела мирът винаги ще надделява, заедно със стабилността и общото щастие на нашия народ. На народа на Съединените щати повтаряме отново и отново, хиляда пъти: Не кръв за петрол, не война за петрол. Твърденията за трафик на наркотици са фалшиви новини, лъжа, извинение”,
          заяви Мадуро.

