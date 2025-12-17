НА ЖИВО
      сряда, 17.12.25
          Тръмп обяви военноморска блокада на санкционирани петролни кораби край Венецуела

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви военноморска блокада на „санкционираните петролни кораби“, които напускат или се насочват към Венецуела, с което рязко ескалира кампанията си за натиск срещу Каракас, предаде АФП.

          През последните месеци Съединените щати изграждат мащабно военно присъствие в Карибския басейн, официално с цел борба с наркотрафика, но с ясно изразен фокус върху Венецуела.

          Каракас възприема операцията като част от кампания за оказване на натиск с цел отстраняване от власт на левия лидер Николас Мадуро, когото Вашингтон и редица други държави смятат за нелегитимен президент.

          След седмици на прелитания на военни самолети край венецуелското крайбрежие и смъртоносни удари срещу плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик, при които загинаха близо 90 души, администрацията на Тръмп допълнително засили действията си, като задържа петролен танкер, напускащ южноамериканската държава.

          Впоследствие бяха обявени санкции и срещу няколко други кораба.

          „Днес нареждам ПЪЛНА И ТОТАЛНА БЛОКАДА НА ВСИЧКИ САНКЦИОНИРАНИ ПЕТРОЛНИ ТАНКЕРИ, които влизат във Венецуела или я напускат“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

          Президентът добави, че мащабната военноморска армада на САЩ, съсредоточена в Карибския регион, която включва и най-големия самолетоносач в света, „само ще нараства“, докато Венецуела не върне на Съединените американски щати „целия петрол, земи и други активи, които преди това е откраднала от нас“.

          „Нелегитимният режим на Мадуро използва петрола от тези откраднати находища, за да се финансира, както и за наркотероризъм, трафик на хора, убийства и отвличания“, заяви Тръмп.

          Макар САЩ вече да са наложили санкции върху венецуелския петролен сектор, конфискуването на износа на страната би могло потенциално да парализира и без това силно отслабената ѝ икономика.

