Трети ден разговори: След оставката на кабинета „Желязков“ продължават консултациите с партиите

Трети ден продължават консултациите при президента Румен Радев след оставката на кабинета „Желязков“. Държавният глава провежда срещи с представители на парламентарните групи от 51-вото Народно събрание в търсене на изход от политическата ситуация.

Разговорите започнаха в понеделник с най-голямата парламентарна сила – ГЕРБ-СДС. След срещата Деница Сачева заяви, че формацията не вижда възможност за съставяне на нов кабинет в рамките на този парламент. По-късно същия ден консултации при президента проведоха и представители на ПП-ДБ, които обявиха, че отказват да водят преговори за правителство в 51-вото Народно събрание.

На втория ден от консултациите стана още по-ясно, че страната върви към предсрочни избори, след като и „Възраждане“, и „ДПС – Ново начало“ се обявиха в подкрепа на предсрочен парламентарен вот.

В сряда разговорите на „Дондуков“ 2 продължават. От 10:00 часа президентът Румен Радев ще приеме представители на парламентарната група на „БСП-Обединена левица“. Срещата идва на фона на вътрешно напрежение в партията, след като във вторник Изпълнителното бюро на БСП, с изключение на Атанас Зафиров, подаде единодушна колективна оставка. От 11:30 часа на консултации при държавния глава се очакват и представители на „Има такъв народ“.