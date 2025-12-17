Турция обмисля връщане на руските С-400, за да подобри отношенията си със САЩ

Турция обмисля възможността да върне системите за противовъздушна отбрана С-400, закупени от Русия, с цел подобряване на отношенията със Съединените щати и евентуално възстановяване на достъпа си до програмата за изтребителите F-35, съобщава „Блумбърг“.

- Реклама -

Според информацията президентът Реджеп Тайип Ердоган е повдигнал въпроса пред руския президент Владимир Путин по време на среща в Туркменистан миналата седмица. Темата е била обсъждана и в рамките на предходни разговори между представители на двете държави.

Вашингтон отдавна настоява, че Анкара трябва да се освободи от руските системи С-400, за да бъде допусната отново до програмата F-35, от която Турция беше изключена през 2019 г. Заради покупката на С-400 САЩ наложиха и санкции срещу турския отбранителен сектор.

Сред вариантите, които се обсъждат, са връщане на С-400 в Русия, унищожаването им или поставянето им под контрол на САЩ.

Наскоро американският посланик в Турция Том Барак отново подчерта, че Анкара трябва да прекрати експлоатацията на руските системи за противовъздушна отбрана, ако иска да възстанови участието си в програмата за изтребителите F-35.