      сряда, 17.12.25
          Ученици от 52 ОУ „Цанко Церковски" научиха от първо лице за рисковете от наркотиците

          Снимка: bulnews.bg
          Над 120 ученици от 52 ОУ „Цанко Церковски“ научиха от първо лице, че няма безобидни наркотици и че употребата на всякакви опасни вещества може да доведе до необратими последици за здравето и психиката. Това стана по време на среща с доц. д-р Людмила Нейкова, началник на Клиниката по спешна токсикология на ВМА, съобщиха от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

          Срещата е част от Националната кампания на ДАЗД срещу употребата на вейп, райски газ и „дизайнерски“ дроги. Доц. Нейкова, лекар с дългогодишен опит, който ежедневно се сблъсква с тежките последици от употребата на наркотици и нови психоактивни вещества, сподели реални случаи от практиката си.

          Тя разказа за млади хора, приети във ВМА дори след еднократна употреба, с остри психози, сърдечни нарушения и необходимост от интензивно лечение.

          „Една грешка може да струва месеци лечение или цял живот последствия“, подчерта доц. Нейкова.

          По време на срещата учениците бяха запознати и с Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД, както и с чат приложението към линията.

          Телефон 116 111 е денонощен, безплатен и анонимен, без почивен ден, а чатът е активен от 8:00 до 20:00 часа, обясни Ивайла Касърова, заместник-председател на ДАЗД.

          Инициативата цели повишаване на информираността сред децата и младежите и насърчаване на търсенето на помощ при риск или натиск за употреба на опасни вещества.

