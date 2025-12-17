НА ЖИВО
      сряда, 17.12.25
          Война

          Унгария спря решение на ЕС за Украйна

          Унгария блокира годишната декларация на ЕС за разширяване, която включваше положителна оценка на напредъка на Украйна към членство в ЕС. В резултат на това Киев, въпреки подкрепата на повечето държави, в момента не е в състояние да започне официални преговори за присъединяване. Дания, която в момента е ротационен председател на Съвета на ЕС, обяви това по време на консултации в Брюксел във вторник, 16 декември, пише Deutsche Welle. Отбелязва се, че правителството на премиера Виктор Орбан е отказало да подкрепи договорената формулировка за Украйна.

          Датският министър по европейските въпроси Мари Биере отбеляза, че 26 държави членки на ЕС са признали напредъка на Украйна в изпълнението на исканията на Брюксел и са изразили ясна политическа подкрепа. Тя добави, че формулировката в проекта за декларация е предпазлива, честна и съответства на реалните постижения на Киев.

          Германският министър по европейските въпроси Гюнтер Крихбаум определи позицията на Унгария като все по-деструктивна, което усложнява вземането на важни решения в ЕС. Мари Биере отбеляза, че въпреки че официалните преговори все още не са започнали, ЕС и Украйна вече провеждат неофициални консултации относно условията на бъдещото членство. Те включват предоставянето на Киев на конкретни препоръки относно реформи, очаквани резултати и критерии, които мнозинството от страните считат за необходими за по-нататъшен напредък. Датският министър отбеляза, че без ветото на Унгария, Украйна би могла да постигне много бърз напредък.

          Освен Украйна, изявлението на ЕС, блокирано от Унгария, оценява напредъка на шест страни от Западните Балкани, Турция, Молдова и Грузия. Последният анализ на Европейската комисия определи Черна гора като най-прогресивната в преговорите и, ако се запази сегашното темпо на реформи, тя би могла да завърши преговорите за присъединяване до края на 2026 г. За Албания, например, се очаква преговорите да приключат до края на 2027 г.

          Преди това медиите съобщиха, че няма механизъм за отмяна на ветото на Унгария и решението за откриване на преговорни клъстери със страна кандидатка се взема единствено с единодушно гласуване. Следователно, откриването на преговорни клъстери между Украйна и ЕС може да започне едва след парламентарните избори в Унгария през април 2026 г., ако партията на Орбан загуби мнозинството си.

