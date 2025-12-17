НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Варненски съветници излизат от домашен арест срещу шестцифрени гаранции

          0
          19
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Варненският окръжен съд определи мярка „парична гаранция“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, обвиняеми по дело за престъпен сговор с цел облага, заедно с кмета на града Благомир Коцев. Двамата досега бяха под домашен арест.

          - Реклама -

          Съдът постанови гаранция от 200 000 лв. за Стефанов и 150 000 лв. за Кателиев, като сумите трябва да бъдат внесени в срок от седем дни. В същия срок може да бъде обжалвано и съдебното определение.

          Внесоха паричната гаранция от 200 000 лева на Николай Стефанов Внесоха паричната гаранция от 200 000 лева на Николай Стефанов

          В съдебната зала адвокатите Ивайло Костов и Диляна Агова твърдяха, че липсва риск обвиняемите да се укрият или да извършат ново престъпление. След като досъдебното производство вече е приключило, според защитата няма как двамата да възпрепятстват събирането на доказателства. Адвокатите посочиха и че домашният арест представлява форма на лишаване от свобода, поради което мярката следва да бъде отменена или заменена с по-лека – най-добре „подписка“.

          Прокурорите Ахмед Кокоев и Георги Иванов настояха двамата да останат под домашен арест. Те подчертаха, че е налице обосновано предположение за извършване на престъпленията, а обвиненията са за корупционни деяния с висока обществена опасност. Макар да няма риск обвиняемите да се укрият, според прокуратурата съществува възможност да извършат друго престъпление.

          Пред съда Стефанов заяви, че иска по-лека мярка, тъй като желае делото да започне по същество, за да изчисти името си. Същата позиция изрази и Кателиев.

          Съдът прие, че обоснованото предположение за виновност не е отпаднало, но отчете новите обстоятелства – след приключването на разследването обвиняемите не могат да въздействат върху доказателствата. Тъй като няма риск да се укрият, мярката беше заменена с парична гаранция.

          Коцев: Арестът ми беше за назидание на много други опозиционни кметове и политици Коцев: Арестът ми беше за назидание на много други опозиционни кметове и политици

          Двамата съветници бяха задържани на 8 юли заедно с кмета Благомир Коцев по разследване за корупционно престъпление. На 12 юли Софийският градски съд ги остави в ареста, но на 9 октомври Апелативният съд ги постави под домашен арест.

          Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 17 февруари 2026 г.

          От Окръжния съд във Варна съобщиха за БТА, че паричната гаранция от 200 000 лв. за Николай Стефанов вече е внесена.

          Варненският окръжен съд определи мярка „парична гаранция“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, обвиняеми по дело за престъпен сговор с цел облага, заедно с кмета на града Благомир Коцев. Двамата досега бяха под домашен арест.

          - Реклама -

          Съдът постанови гаранция от 200 000 лв. за Стефанов и 150 000 лв. за Кателиев, като сумите трябва да бъдат внесени в срок от седем дни. В същия срок може да бъде обжалвано и съдебното определение.

          Внесоха паричната гаранция от 200 000 лева на Николай Стефанов Внесоха паричната гаранция от 200 000 лева на Николай Стефанов

          В съдебната зала адвокатите Ивайло Костов и Диляна Агова твърдяха, че липсва риск обвиняемите да се укрият или да извършат ново престъпление. След като досъдебното производство вече е приключило, според защитата няма как двамата да възпрепятстват събирането на доказателства. Адвокатите посочиха и че домашният арест представлява форма на лишаване от свобода, поради което мярката следва да бъде отменена или заменена с по-лека – най-добре „подписка“.

          Прокурорите Ахмед Кокоев и Георги Иванов настояха двамата да останат под домашен арест. Те подчертаха, че е налице обосновано предположение за извършване на престъпленията, а обвиненията са за корупционни деяния с висока обществена опасност. Макар да няма риск обвиняемите да се укрият, според прокуратурата съществува възможност да извършат друго престъпление.

          Пред съда Стефанов заяви, че иска по-лека мярка, тъй като желае делото да започне по същество, за да изчисти името си. Същата позиция изрази и Кателиев.

          Съдът прие, че обоснованото предположение за виновност не е отпаднало, но отчете новите обстоятелства – след приключването на разследването обвиняемите не могат да въздействат върху доказателствата. Тъй като няма риск да се укрият, мярката беше заменена с парична гаранция.

          Коцев: Арестът ми беше за назидание на много други опозиционни кметове и политици Коцев: Арестът ми беше за назидание на много други опозиционни кметове и политици

          Двамата съветници бяха задържани на 8 юли заедно с кмета Благомир Коцев по разследване за корупционно престъпление. На 12 юли Софийският градски съд ги остави в ареста, но на 9 октомври Апелативният съд ги постави под домашен арест.

          Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 17 февруари 2026 г.

          От Окръжния съд във Варна съобщиха за БТА, че паричната гаранция от 200 000 лв. за Николай Стефанов вече е внесена.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Пампорово включи оръдията за сняг

          Десислава Димитрова -
          В Пампорово вече работят оръдията за изкуствен сняг, но все още няма определена дата за откриването на ски сезона заради динамичните метеорологични условия.
          Политика

          Желязков: Очевидно е – отиваме на избори!

          Никола Павлов -
          С приемането на удължителния бюджет правителството в оставка е дало ясен сигнал, че няма политически ангажимент да изпълнява политики без парламентарна подкрепа за 2026...
          Политика

          Адв. Христо Расташки: Гюнай Далоолу заплаши Радостин Василев

          Златина Петкова -
          "Гюнай Далоолу заплашваше Радостин Василев. Говореше му, че "ДПС-Ново начало" ще го смачка и други подобни. Естествено Василев, който не може да търпи подобни...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions