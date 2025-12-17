Варненски съветници излизат от домашен арест срещу шестцифрени гаранции

Варненският окръжен съд определи мярка „парична гаранция“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, обвиняеми по дело за престъпен сговор с цел облага, заедно с кмета на града Благомир Коцев. Двамата досега бяха под домашен арест.

Съдът постанови гаранция от 200 000 лв. за Стефанов и 150 000 лв. за Кателиев, като сумите трябва да бъдат внесени в срок от седем дни. В същия срок може да бъде обжалвано и съдебното определение.

В съдебната зала адвокатите Ивайло Костов и Диляна Агова твърдяха, че липсва риск обвиняемите да се укрият или да извършат ново престъпление. След като досъдебното производство вече е приключило, според защитата няма как двамата да възпрепятстват събирането на доказателства. Адвокатите посочиха и че домашният арест представлява форма на лишаване от свобода, поради което мярката следва да бъде отменена или заменена с по-лека – най-добре „подписка“.

Прокурорите Ахмед Кокоев и Георги Иванов настояха двамата да останат под домашен арест. Те подчертаха, че е налице обосновано предположение за извършване на престъпленията, а обвиненията са за корупционни деяния с висока обществена опасност. Макар да няма риск обвиняемите да се укрият, според прокуратурата съществува възможност да извършат друго престъпление.

Пред съда Стефанов заяви, че иска по-лека мярка, тъй като желае делото да започне по същество, за да изчисти името си. Същата позиция изрази и Кателиев.

Съдът прие, че обоснованото предположение за виновност не е отпаднало, но отчете новите обстоятелства – след приключването на разследването обвиняемите не могат да въздействат върху доказателствата. Тъй като няма риск да се укрият, мярката беше заменена с парична гаранция.

Двамата съветници бяха задържани на 8 юли заедно с кмета Благомир Коцев по разследване за корупционно престъпление. На 12 юли Софийският градски съд ги остави в ареста, но на 9 октомври Апелативният съд ги постави под домашен арест.

Разпоредителното заседание по делото е насрочено за 17 февруари 2026 г.

От Окръжния съд във Варна съобщиха за БТА, че паричната гаранция от 200 000 лв. за Николай Стефанов вече е внесена.