      сряда, 17.12.25
          Васил Терзиев: Камерите в тоалетните на 138-о училище са недопустимо посегателство срещу децата

          Снимка: БГНЕС
          Столичният кмет Васил Терзиев изрази остра позиция относно случая в 138-о Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) „Проф. Васил Златарски“ в София, където бяха открити камери в санитарните помещения. Той настоя компетентните органи да извършат разследване в пълен обем и с цялата строгост на закона, без да се допускат никакви компромиси.

          Според градоначалника наличието на видеонаблюдение в такива зони е грубо нарушение както на законовите разпоредби, така и на моралните норми. „Камери в санитарни помещения са абсолютно недопустими и представляват тежко нарушение на закона и на елементарни морални норми“, заяви Терзиев и допълни, че подобни действия са посегателство върху личното достойнство и пространство на учениците. „Разбирам напълно тревогата, гнева и въпросите на родителите“, коментира още кметът.

          Терзиев припомни практиката на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), която категорично забранява поставянето на записващи устройства в помещения, където има очакване за поверителност – като тоалетни, съблекални и зони за сън. Той уточни, че общинската система за видеонаблюдение в училищата се администрира от дирекция „Сигурност“ и обхваща единствено общите външни пространства.

          От Столичната община декларираха пълна готовност за съдействие на МВР и прокуратурата с цел изясняване на фактите и търсене на наказателна отговорност. „Няма да има толерантност към подобни действия“, категоричен бе Васил Терзиев.

          Въпреки че сградният фонд е собственост на общината, управлението на дейностите вътре, включително техническото оборудване, е отговорност на директорите. За да се гарантира превенция занапред, общината въвежда нов уведомителен режим. Директорите ще бъдат задължени да предоставят пълна информация за всички вътрешни системи за видеонаблюдение, включително разположението на камерите и обслужващите ги фирми.

          Администрацията на София се обяви и против практиката подобни системи да се финансират със средства от родителите и обяви, че няма правомощия да управлява вътрешни камери. Предвижда се съвместна работа с Министерството на образованието и науката за създаване на по-строг контрол и ясни национални правила.

          Във вторник в образователното министерство постъпи информация за задържането на директора на учебното заведение.

