Венецуела сезира Съвета за сигурност на ООН за „кражба“ на петролен танкер от САЩ

Венецуела е подала официална жалба до Съвета за сигурност на ООН във връзка с това, което определя като „кражба“ от страна на Съединените щати на петролен танкер, задържан в Карибско море миналата седмица. Това се посочва в писмо на венецуелското външно министерство, цитирано от АФП.

Администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп от месеци засилва натиска върху Венецуела, като е предприела мащабно военно-морско разгръщане, придружено от смъртоносни удари срещу плавателни съдове, заподозрени в наркотрафик. При тези операции са загинали най-малко 95 души.

Венецуелският президент Николас Мадуро твърди, че значителното военно присъствие на САЩ в близост до страната му е част от план за свалянето му от власт и за „кражба“ на богатите петролни ресурси на Венецуела, представена като антинаркотична операция.

Миналата седмица американските сили са задържали венецуелски танкер, за който се твърди, че е превозвал петрол от черния пазар в нарушение на наложеното от САЩ ембарго. Вашингтон обяви, че възнамерява да задържи товара.

В писмо до словенския дипломат Самуел Жбогар, чиято страна в момента е ротационен председател на Съвета за сигурност на ООН, Каракас призовава органа да осъди това, което определя като:

„държавно спонсорирано пиратство, нелегитимно използване на военна сила срещу частен кораб и кражба на товар, произтичащ от законна международна търговия“.

Венецуелските власти настояват също Съединените щати да освободят „отвлечените“ членове на екипажа на кораба.

Петролът е най-ценната стока за Венецуела, но американските санкции оставят страната без друга реална възможност, освен да продава суровината си на черния пазар с отстъпка, основно на Китай.