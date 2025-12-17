НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Владимир Симеонов: Страхът е най-големият враг на свободата

          0
          13
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          Герои винаги има, имало е и ще има“, заяви Владимир Симеонов, но подчерта, че основният проблем в България е „политическа клика, превзела политическото пространство и всички структури на властта“. По думите му тя „не допуска никого, който не участва в тъмните ѝ схеми“.

          - Реклама -

          Симеонов изрази радостта си от протестите през последния месец, които показват, че „българите могат да се обединят за обща кауза, дори с различни политически виждания“. Той подчерта ключовата роля на активното гражданско общество:

          „Силата е в хората. Българинът трябва да си вярва и да не се страхува“.

          „Когато човек го е страх, той не може да бъде свободен. Страхът е най-големият враг на свободата“, заяви Симеонов и изрази надежда протестите да се превърнат във вълна на промяна и почтено управление.

          Герои винаги има, имало е и ще има“, заяви Владимир Симеонов, но подчерта, че основният проблем в България е „политическа клика, превзела политическото пространство и всички структури на властта“. По думите му тя „не допуска никого, който не участва в тъмните ѝ схеми“.

          - Реклама -

          Симеонов изрази радостта си от протестите през последния месец, които показват, че „българите могат да се обединят за обща кауза, дори с различни политически виждания“. Той подчерта ключовата роля на активното гражданско общество:

          „Силата е в хората. Българинът трябва да си вярва и да не се страхува“.

          „Когато човек го е страх, той не може да бъде свободен. Страхът е най-големият враг на свободата“, заяви Симеонов и изрази надежда протестите да се превърнат във вълна на промяна и почтено управление.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Движението на русофилите към ЕС: Любовта към Русия не може да „подкопава и застрашава“

          Никола Павлов -
          Международното движение на русофилите (МДР) изпрати официално писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и...
          България

          Владислав Славов: На Коледа България има нужда от чудо, светлина и доброта

          Ирина Илиева -
          В навечерието на Коледа Владислав Славов отправи силно послание в предаването „Политика и спорт“, призовавайки към повече вяра и човечност. „Сега, на Коледа, трябва...
          Политика

          Без дебати: Удължителният бюджет мина на първо четене в парламента

          Никола Павлов -
          Народното събрание прие на първо четене законопроекта за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions