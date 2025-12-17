Владимир Симеонов: Страхът е най-големият враг на свободата

„Герои винаги има, имало е и ще има“, заяви Владимир Симеонов, но подчерта, че основният проблем в България е „политическа клика, превзела политическото пространство и всички структури на властта“. По думите му тя „не допуска никого, който не участва в тъмните ѝ схеми“.

Симеонов изрази радостта си от протестите през последния месец, които показват, че „българите могат да се обединят за обща кауза, дори с различни политически виждания“. Той подчерта ключовата роля на активното гражданско общество:

„Силата е в хората. Българинът трябва да си вярва и да не се страхува“.