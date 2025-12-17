Владислав Славов: На Коледа България има нужда от чудо, светлина и доброта

В навечерието на Коледа Владислав Славов отправи силно послание в предаването „Политика и спорт“, призовавайки към повече вяра и човечност.

„Сега, на Коледа, трябва да повярваме в чудеса. Чудесата са най-важното нещо, което трябва да ни се случи", заяви той.

По думите му България е обхваната от „някакъв постоянен хаос във всяко едно отношение“, а мечтата за държава, която върви напред и изгражда добри отношения между хората, остава трудна за постигане. Славов подчерта, че българите са сред „най-нещастните хора“, които е виждал, въпреки честите си пътувания по света.

„Само в България хората се гледат с недоверие“, каза той и допълни, че страната ни е „държава на тъмното“, в която липсват светлина, любов и усмивки.