      сряда, 17.12.25
          Владислав Славов: На Коледа България има нужда от чудо, светлина и доброта

          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В навечерието на Коледа Владислав Славов отправи силно послание в предаването „Политика и спорт“, призовавайки към повече вяра и човечност.

          „Сега, на Коледа, трябва да повярваме в чудеса. Чудесата са най-важното нещо, което трябва да ни се случи“, заяви той.

          По думите му България е обхваната от „някакъв постоянен хаос във всяко едно отношение“, а мечтата за държава, която върви напред и изгражда добри отношения между хората, остава трудна за постигане. Славов подчерта, че българите са сред „най-нещастните хора“, които е виждал, въпреки честите си пътувания по света.

          Само в България хората се гледат с недоверие“, каза той и допълни, че страната ни е „държава на тъмното“, в която липсват светлина, любов и усмивки.

          „Трябва да дойде новият момент на добротата и красотата.“

