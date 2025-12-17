НА ЖИВО
          Внесоха паричната гаранция от 200 000 лева на Николай Стефанов

          Снимка: БГНЕС
          Паричната гаранция в размер на 200 000 лева, определена за общинския съветник Николай Стефанов, е внесена. Това съобщиха за БТА от Окръжния съд във Варна. Делото, на което мярката „парична гаранция“ замени наложения му по-рано домашен арест, беше разгледано днес.

          Както вече беше съобщено, Николай Стефанов и другият общински съветник Йордан Кателиев са обвиняеми за участие в престъпен сговор с цел получаване на облага, заедно с кмета на Варна Благомир Коцев. Тримата бяха задържани на 8 юли в рамките на разследване за корупционно престъпление.

          Шестцифрени парични гаранции за Йордан Кателиев и Николай Стефанов Шестцифрени парични гаранции за Йордан Кателиев и Николай Стефанов

          На 12 юли Софийският градски съд постанови задържането им под стража. По-късно, на 9 октомври, Апелативният съд в София измени мярката им за неотклонение в домашен арест. След подадена жалба от защитата, Варненският окръжен съд днес определи по-леки мерки – парична гаранция от 200 000 лева за Стефанов и 150 000 лева за Кателиев.

          Средствата за гаранциите следваше да бъдат внесени в седемдневен срок, като за Николай Стефанов това вече е факт.

          Разпоредителното заседание по делото, по което обвиняеми са двамата общински съветници и кметът на Варна, е насрочено за 17 февруари 2026 година.

