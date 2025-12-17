НА ЖИВО
          ВСУ опровергаха превземането на Волчанск от Русия

          Волчанск
          Волчанск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Твърденията на Русия за превземане на град Волчанск в Харковска област всъщност не отговарят на действителността. Това заяви Роман Косе, ръководител на пресслужбата на бригада „Форпост“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в ефира на „Киев 24“.

          Говорейки за ситуацията в района, той отбеляза, че ВСУ присъстват във Волчанск, по-специално в южните части на града.

          Военнослужещият призна, че руснаците са постигнали известен напредък.

          „Но сега в Харковска област настъпиха слани и нашите полети са по-ефективни и по-болезнени за окупаторите“, отбеляза той.

          Косе обясни, че боевете за Волчанск продължават от няколко години, а ситуацията в самия град в момента е много трудна. Накратко, каза той, от града са останали само останки от къщи.

