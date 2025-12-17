НА ЖИВО
          За четвърти път: ПП-ДБ свикват спешен протест срещу Бюджет 2026

          Снимка: БГНЕС
          Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) обяви организирането на протест срещу приемането на Държавния бюджет за 2026 г. Демонстрацията е насрочена за утре вечер от 18:00 часа. Недоволството избухна, след като финансовата рамка бе вкарана в дневния ред на Народното събрание, което провокира острата реакция на съпредседателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.

          „Току-що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент. За четвърти път управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет и току-що го вкараха в дневния ред. Призоваваме всички хора на потест в 18 ч. утре вечер, за да бъде блокирано това безобразие“, заяви Василев пред журналисти в кулоарите на парламента.

          Бившият финансов министър използва изключително остри квалификации, наричайки „идиоти“ представителите на мнозинството. Гневът му бе провокиран от опита за едновременно прокарване както на удължителен закон, така и на редовния Закон за държавния бюджет за 2026 г.

          Политическата криза се задълбочи след събитията по-рано този месец. Припомняме, че след протестите от 1 декември 2025 г. управляващите бяха принудени да оттеглят и прекроят първоначалния вариант на Бюджет 2026 г. Ситуацията ескалира допълнително, когато след протеста на 10 декември правителството падна, а лидерът на ГЕРБ настоя за приемане на удължителен бюджет, внесен от кабинета. Въпреки това, от „ДПС – Ново начало“ и БСП призоваха за гласуване на редовен бюджет, в резултат на което и двете точки влязоха в дневния ред днес. И удължителният закон, и бюджетът за 2026 г. са преминали на първо четене в комисия, като последната дума ще има пленарната зала.

          Обрат в парламента: Редовният бюджет и парите за НЗОК изместиха удължителния закон

          Депутатът от „Да, България“ Ивайло Мирчев също коментира ситуацията, насочвайки вниманието към задкулисно влияние. Той заяви, че уредникът на „Музея на социалистическите бюджети“ е решил България да приеме „този крадлив бюджет“.

          „Става дума за милиарди, които трябва да бъдат харчени по време на предизборната кампания, за да могат да бъдат купени гласове. Това е целта да мине този бюджет. Подчинили са ГЕРБ, и уредникът на „Музей на социалистическите бюджети“ е казал на Борисов ГЕРБ да подкрепя, ГЕРБ подкрепи и току-що бюджетът, който беше повод да се взриви страната, стотици хиляди да излязат в български градове, сега ще бъде приет. Поради тази причина утре в 18 ч. всички на Ларгото“, призова Мирчев.

          Паралелно с бюджетните спорове, от ПП-ДБ са поискали на председателски съвет преместване на кабинета на Делян Пеевски. Предложението обаче е срещнало отпора на ГЕРБ, БСП и ИТН. От коалицията уточниха, че следващата им стъпка ще бъде искане за премахване на охраната на Пеевски.

