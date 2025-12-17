Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) обяви организирането на протест срещу приемането на Държавния бюджет за 2026 г. Демонстрацията е насрочена за утре вечер от 18:00 часа. Недоволството избухна, след като финансовата рамка бе вкарана в дневния ред на Народното събрание, което провокира острата реакция на съпредседателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.
Бившият финансов министър използва изключително остри квалификации, наричайки „идиоти“ представителите на мнозинството. Гневът му бе провокиран от опита за едновременно прокарване както на удължителен закон, така и на редовния Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Политическата криза се задълбочи след събитията по-рано този месец. Припомняме, че след протестите от 1 декември 2025 г. управляващите бяха принудени да оттеглят и прекроят първоначалния вариант на Бюджет 2026 г. Ситуацията ескалира допълнително, когато след протеста на 10 декември правителството падна, а лидерът на ГЕРБ настоя за приемане на удължителен бюджет, внесен от кабинета. Въпреки това, от „ДПС – Ново начало“ и БСП призоваха за гласуване на редовен бюджет, в резултат на което и двете точки влязоха в дневния ред днес. И удължителният закон, и бюджетът за 2026 г. са преминали на първо четене в комисия, като последната дума ще има пленарната зала.
Депутатът от „Да, България“ Ивайло Мирчев също коментира ситуацията, насочвайки вниманието към задкулисно влияние. Той заяви, че уредникът на „Музея на социалистическите бюджети“ е решил България да приеме „този крадлив бюджет“.
Паралелно с бюджетните спорове, от ПП-ДБ са поискали на председателски съвет преместване на кабинета на Делян Пеевски. Предложението обаче е срещнало отпора на ГЕРБ, БСП и ИТН. От коалицията уточниха, че следващата им стъпка ще бъде искане за премахване на охраната на Пеевски.
Коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) обяви организирането на протест срещу приемането на Държавния бюджет за 2026 г. Демонстрацията е насрочена за утре вечер от 18:00 часа. Недоволството избухна, след като финансовата рамка бе вкарана в дневния ред на Народното събрание, което провокира острата реакция на съпредседателя на „Продължаваме промяната“ Асен Василев.
Бившият финансов министър използва изключително остри квалификации, наричайки „идиоти“ представителите на мнозинството. Гневът му бе провокиран от опита за едновременно прокарване както на удължителен закон, така и на редовния Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Политическата криза се задълбочи след събитията по-рано този месец. Припомняме, че след протестите от 1 декември 2025 г. управляващите бяха принудени да оттеглят и прекроят първоначалния вариант на Бюджет 2026 г. Ситуацията ескалира допълнително, когато след протеста на 10 декември правителството падна, а лидерът на ГЕРБ настоя за приемане на удължителен бюджет, внесен от кабинета. Въпреки това, от „ДПС – Ново начало“ и БСП призоваха за гласуване на редовен бюджет, в резултат на което и двете точки влязоха в дневния ред днес. И удължителният закон, и бюджетът за 2026 г. са преминали на първо четене в комисия, като последната дума ще има пленарната зала.
Депутатът от „Да, България“ Ивайло Мирчев също коментира ситуацията, насочвайки вниманието към задкулисно влияние. Той заяви, че уредникът на „Музея на социалистическите бюджети“ е решил България да приеме „този крадлив бюджет“.
Паралелно с бюджетните спорове, от ПП-ДБ са поискали на председателски съвет преместване на кабинета на Делян Пеевски. Предложението обаче е срещнало отпора на ГЕРБ, БСП и ИТН. От коалицията уточниха, че следващата им стъпка ще бъде искане за премахване на охраната на Пеевски.