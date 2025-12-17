НА ЖИВО
      сряда, 17.12.25
          ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ЕДНО ПРЕДАВАНЕ: Първото съвместно тв интервю на Натали и Вики от „Ергенът", а звездите на „Ергенът", „Big Brother" и „Hell's Kitchen" се събират във „Вечните песни на България"

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Тази събота, 20 декември от 20:00 часа по телевизия „Евроком“, в празничната коледна програма на предаването „Вечните песни на България“ зрителите ще видят за първи път на едно място най-обсъжданите лица от „Ергенът“, „Big Brother“ и „Hell’s Kitchen“ – форматите, които държат вниманието на цяла България.

          Централният акцент на вечерта е първото съвместно телевизионно интервю на Натали и Вики от „Ергенът“. Двете застават заедно пред камерата, за да говорят откровено за преживяното след риалити формата, за отношенията помежду си и за това как животът им се промени след участието.

          СЕНЗАЦИЯТА НА „ЕРГЕНЪТ“ НАТАЛИ СТОЙЧЕВА ГРАБНА КОРОНАТА НА MIS STUDENTKA 2025 СЕНЗАЦИЯТА НА „ЕРГЕНЪТ“ НАТАЛИ СТОЙЧЕВА ГРАБНА КОРОНАТА НА MIS STUDENTKA 2025

          В предаването ще видите още участничките от „Ергенът“ Гергана Стаменова и Габриела Митева, които разказват за пътя си след шоуто и вниманието, което ги следва и днес.

          Силно присъствие има и „Big Brother“ – с ексклузивни интервюта на Михаела и Цвети, както и премиера на новата песен на Михаела, представена за първи път в телевизионния ефир. Специален гост е и Георги Марков, един от най-запомнящите се участници от „Big Brother“.

          От хита „Hell’s Kitchen“ в студиото са Радо и Тоби, които споделят за напрежението в кухнята, славата след формата и новите си проекти.

          Сензация в Студентски град!Сблъсъкът на Натали и Вики от „Ергенът“ В Miss Студентка 2025 ще бъде епичен! Най-големият конкурс за студентки се задава! Сензация в Студентски град!Сблъсъкът на Натали и Вики от „Ергенът“ В Miss Студентка 2025 ще бъде епичен! Най-големият конкурс за студентки се задава!

          За първи път в едно предаване се събират звезди от най-гледаните телевизионни формати, а финалният акцент е първото връчване на Real Star Awards – награди за най-обсъжданите риалити лица на годината.

          20 декември, 20:00 часа, телевизия „Евроком“ „Вечните песни на България“ – празнично коледно издание.

