ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ЕДНО ПРЕДАВАНЕ: Първото съвместно тв интервю на Натали и Вики от „Ергенът“, а звездите на „Ергенът“, „Big Brother“ и „Hell’s Kitchen“ се събират във „Вечните песни на България“

Тази събота, 20 декември от 20:00 часа по телевизия „Евроком“, в празничната коледна програма на предаването „Вечните песни на България“ зрителите ще видят за първи път на едно място най-обсъжданите лица от „Ергенът“, „Big Brother“ и „Hell’s Kitchen“ – форматите, които държат вниманието на цяла България.

Централният акцент на вечерта е първото съвместно телевизионно интервю на Натали и Вики от „Ергенът“. Двете застават заедно пред камерата, за да говорят откровено за преживяното след риалити формата, за отношенията помежду си и за това как животът им се промени след участието.

В предаването ще видите още участничките от „Ергенът“ Гергана Стаменова и Габриела Митева, които разказват за пътя си след шоуто и вниманието, което ги следва и днес.

Силно присъствие има и „Big Brother“ – с ексклузивни интервюта на Михаела и Цвети, както и премиера на новата песен на Михаела, представена за първи път в телевизионния ефир. Специален гост е и Георги Марков, един от най-запомнящите се участници от „Big Brother“.

От хита „Hell’s Kitchen“ в студиото са Радо и Тоби, които споделят за напрежението в кухнята, славата след формата и новите си проекти.

За първи път в едно предаване се събират звезди от най-гледаните телевизионни формати, а финалният акцент е първото връчване на Real Star Awards – награди за най-обсъжданите риалити лица на годината.

20 декември, 20:00 часа, телевизия „Евроком“ „Вечните песни на България“ – празнично коледно издание.