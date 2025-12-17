НА ЖИВО
          Зафиров: С Радев сме загрижени за евентуалното неприемане на редовен бюджет

          Снимка: БГНЕС
          „Проведохме приятелски разговор с президентската институция по теми, които вълнуват българското общество. Безспорно темата с бюджета беше ключова в разговора. Изразихме обща загриженост за евентуалното неприемане на редовен бюджет.“

          Това заяви лидерът на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров след консултациите при президента Румен Радев.

          Зафиров коментира с изненада обявената промяна в позицията на партньорите от ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“, които заявиха, че ще подкрепят единствено удължителния закон за бюджета.

          „С изненада научаваме за тази промяна в позицията на нашите партньори в съвместното управление“, каза той.

          По думите му „БСП – Обединена левица“ остава твърдо зад необходимостта от редовен бюджет със силен социален акцент.

          Сачева: Внесохме редовния бюджет заради БСП, удължителният може да мине на две четения днес Сачева: Внесохме редовния бюджет заради БСП, удължителният може да мине на две четения днес

          „Продължаваме да отстояваме очакванията на милиони български граждани да има редовен бюджет – със силен социален вектор, ръст на заплатите, адекватна социална защита и защита на инвестиционните процеси в общините“, подчерта Зафиров.

          Той предупреди, че преминаването към удължителен бюджет в началото на годината крие сериозни рискове, особено в контекста на въвеждането на еврото.

          „Много е рисково да влизаме с удължителен бюджет в първата година с евро, при това в трудни за приходната част на държавата месеци като януари и февруари“, заяви социалистът.

          Зафиров изрази недоумение от липсата на разбиране за обществените очаквания, като посочи, че именно бюджетът е бил един от основните акценти в разговора с държавния глава. Той допълни, че темата ще продължи да бъде обект на дискусии в следващите дни.

          По отношение на Изборния кодекс лидерът на БСП беше категоричен, че позицията на левицата е последователна.

          „Винаги сме настоявали за честен и прозрачен изборен процес, особено по отношение на броенето. Нашата политическа сила е една от най-потърпевшите от неразбориите около изборния процес“, каза още Атанас Зафиров.

