      сряда, 17.12.25
          Война

          Зеленски: Русия се готви за нова „година на война“ в Украйна през 2026 г.

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се подготвя да води нова „година на военни действия“ в Украйна през 2026 г.

          Коментарът му дойде, след като руският президент Владимир Путин заяви, че целите на Москва в Украйна „без съмнение ще бъдат постигнати“, предаде АФП.

          „Днес чухме нов сигнал от Москва, че се готвят да превърнат следващата година в нова година на война“, посочи Зеленски.

          По думите му тези изявления потвърждават, че Кремъл не демонстрира готовност за прекратяване на военните действия, а напротив – планира продължаване и ескалация на конфликта.

          - Реклама -

          Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е освободен от длъжност

          Красимир Попов -
          Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София Александър Евтимов е освободен от длъжност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. Както...
          Война

          Руска атака срещу Запорожие в Украйна рани 26 души

          Десислава Димитрова -
          Атаки с руски планиращи авиобомби в южната украинска област Запорожие са ранили 26 души, включително едно дете, в сряда, съобщи областният губернатор.
          Политика

          ЕС одобри пълна забрана за внос на руски газ до 2027 г.

          Десислава Димитрова -
          ЕП гласува въвеждането на пълна забрана за внос на руски газ до края на 2027 г., като подкрепи законодателния пакет по време на пленарната сесия в Страсбург.

