Зеленски: Русия се готви за нова „година на война“ в Украйна през 2026 г.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се подготвя да води нова „година на военни действия“ в Украйна през 2026 г.

Коментарът му дойде, след като руският президент Владимир Путин заяви, че целите на Москва в Украйна „без съмнение ще бъдат постигнати“, предаде АФП.

„Днес чухме нов сигнал от Москва, че се готвят да превърнат следващата година в нова година на война“, посочи Зеленски.

По думите му тези изявления потвърждават, че Кремъл не демонстрира готовност за прекратяване на военните действия, а напротив – планира продължаване и ескалация на конфликта.