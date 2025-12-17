Зеленски в Брюксел за замразените руски активи

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще бъде в Брюксел, за да убеди европейските партньори да използват замразените руски активи в подкрепа на Украйна, въпреки натиска от страна на САЩ срещу подобен ход, заяви официален представител на украинската администрация пред АФП.

Европейският съюз вече представи план за използване на тези активи, който предвижда осигуряване на заем от 90 млрд. евро (105 млрд. долара) за подпомагане на Украйна в отблъскването на руските сили. Средствата трябва да бъдат възстановени чрез евентуални руски репарации към Киев.

Планът има силната подкрепа на редица държави членки, включително Германия, но среща съпротива от други, сред които Белгия, където се намира международният депозитар Euroclear, държащ по-голямата част от активите. Белгийските власти се опасяват от ответни мерки от страна на Русия.

По думите на украинския източник до момента седем държави се противопоставят на инициативата.

„Зеленски отива в Брюксел, за да мотивира европейските страни да приемат това решение“, допълни той.

Белгийският премиер Барт де Вевер е в центъра на вниманието заради позицията си срещу използването на руските активи за Украйна. Появиха се и предположения, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп също оказва влияние върху дебата. Вашингтон очевидно разглежда активите като ключова разменна монета в опитите си да привлече Москва към преговори, като остави отворена възможността част от средствата да бъдат върнати.

Американски представител, пожелал анонимност, заяви пред АФП:

„Европейците тихо ни молят да се намесим по този въпрос, тъй като не желаят публично да се противопоставят. Те се опасяват от дългосрочните щети върху инвестициите в техните финансови системи и върху доверието в институциите.“

Предишна версия на плана на Тръмп за прекратяване на войната е предвиждала използването на част от замразените руски активи за ръководена от САЩ реконструкция на Украйна.

Около 200 млрд. евро от активите на Руската централна банка бяха замразени след инвазията на Москва в Украйна през февруари 2022 г.

Заместник-говорителят на Белия дом Анна Кели коментира темата така:

„И украинската, и руската страна ясно са заявили позициите си относно замразените активи, а нашата роля е единствено да улесним диалога, който в крайна сметка може да доведе до споразумение.“