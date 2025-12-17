Желязков: Нямаме нерешени въпроси с РСМ, не водим спорове

България няма нерешени въпроси с Република Северна Македония (РСМ). Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков пред български журналисти в Брюксел, където тази вечер участва в годишната среща ЕС – Западни Балкани.

Той подчерта, че позицията на София е последователна и принципна още от постигането на договореностите през 2022 г.

„Позицията ни винаги е била принципна – нерешени въпроси с Република Северна Македония нямаме. Ние не водим никакви спорове с РСМ по въпроси, свързани с т.нар. компромис от юли 2022 г.“, заяви Желязков.

По думите му този компромис вече не е двустранен въпрос, а част от общата политика на Европейския съюз.

„Това вече е общоевропейска позиция“, допълни премиерът в оставка.

Оценката за напредъка – по заслуги, не по национално вето

Желязков подчерта, че България като държава членка отстоява принципа, че всяка страна кандидат за членство в ЕС трябва да бъде оценявана въз основа на собствените си постижения.

„Нашата позиция като страна член е всяка страна кандидат за член на ЕС, на базата на собствените си заслуги, да бъде оценявана за напредъка си, а не от отделна страна членка“, каза той.

В този контекст премиерът коментира и процеса по отваряне на Клъстър 1, свързан с основите на преговорната рамка.

„Считаме, че оценката за напредъка за отваряне на Клъстър 1 показва известно колебание от страна на колегите в Скопие“, отбеляза Желязков.

Той обаче беше категоричен, че това не е тема, по която България упражнява натиск или дава оценка.