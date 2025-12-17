Желязков: Нямаме нерешени въпроси с РСМ, не водим спорове

България няма нерешени въпроси с Република Северна Македония (РСМ). Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков пред български журналисти в Брюксел, където тази вечер участва в годишната среща ЕС – Западни Балкани.
Той подчерта, че позицията на София е последователна и принципна още от постигането на договореностите през 2022 г.
По думите му този компромис вече не е двустранен въпрос, а част от общата политика на Европейския съюз.
Оценката за напредъка – по заслуги, не по национално вето
Желязков подчерта, че България като държава членка отстоява принципа, че всяка страна кандидат за членство в ЕС трябва да бъде оценявана въз основа на собствените си постижения.
В този контекст премиерът коментира и процеса по отваряне на Клъстър 1, свързан с основите на преговорната рамка.
Той обаче беше категоричен, че това не е тема, по която България упражнява натиск или дава оценка.
