      сряда, 17.12.25
          Желязков: Нямаме нерешени въпроси с РСМ, не водим спорове

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          България няма нерешени въпроси с Република Северна Македония (РСМ). Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков пред български журналисти в Брюксел, където тази вечер участва в годишната среща ЕС – Западни Балкани.

          Той подчерта, че позицията на София е последователна и принципна още от постигането на договореностите през 2022 г.

          „Позицията ни винаги е била принципна – нерешени въпроси с Република Северна Македония нямаме. Ние не водим никакви спорове с РСМ по въпроси, свързани с т.нар. компромис от юли 2022 г.“, заяви Желязков.

          По думите му този компромис вече не е двустранен въпрос, а част от общата политика на Европейския съюз.

          Росен Желязков: Нямаме нови условия към Скопие, държим на договореното от 2022 г.

          „Това вече е общоевропейска позиция“, допълни премиерът в оставка.

          Оценката за напредъка – по заслуги, не по национално вето

          Желязков подчерта, че България като държава членка отстоява принципа, че всяка страна кандидат за членство в ЕС трябва да бъде оценявана въз основа на собствените си постижения.

          „Нашата позиция като страна член е всяка страна кандидат за член на ЕС, на базата на собствените си заслуги, да бъде оценявана за напредъка си, а не от отделна страна членка“, каза той.

          В този контекст премиерът коментира и процеса по отваряне на Клъстър 1, свързан с основите на преговорната рамка.

          „Считаме, че оценката за напредъка за отваряне на Клъстър 1 показва известно колебание от страна на колегите в Скопие“, отбеляза Желязков.

          Той обаче беше категоричен, че това не е тема, по която България упражнява натиск или дава оценка.

          „Това не е въпрос, по който ние даваме своето мнение и отношение“, уточни премиерът в оставка.

          Георги Димов, историк: Външната ни политика спрямо РСМ е катастрофа, САЩ всячески се дърпат от въвличане в нов конфликт

          Политика

          Светослав Тодоров: „Възраждане" беше първата партия, която се обяви за сваляне на това правителство

          Златина Петкова
          "Възраждане" беше първата партия, която се обяви за сваляне на това правителство. Протестите от последния месец пък бяха общонародни и отразяваха справедливия български гняв...
          Политика

          Орбан: Процесът на разширяване на ЕС е пълен провал, РСМ е мръднала съвсем малко напред

          Никола Павлов
          Процесът на разширяване на Европейския съюз през последните четири години е „пълен провал". Това заяви унгарският министър-председател Виктор Орбан при пристигането си на срещата...
          Общество

          Граждани протестират пред БНБ срещу въвеждането на еврото

          Десислава Димитрова
          Пред сградата на Българската народна банка (БНБ) се провежда демонстрация, организирана от гражданско сдружение „Дойран 2025".

