Желязков: Очевидно е – отиваме на избори!

С приемането на удължителния бюджет правителството в оставка е дало ясен сигнал, че няма политически ангажимент да изпълнява политики без парламентарна подкрепа за 2026 г. Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков от Брюксел, където участва в среща на върха Балкани – ЕС.

„С приемането на удължителния бюджет правителството в оставка много ясно показа, че няма политически ангажимент да изпълнява политики, за които няма подкрепа в парламента за 2026 г.", каза Желязков.

По думите му вече е очевидно, че страната върви към предсрочни парламентарни избори – позиция, която, според него, споделят всички политически партии.

„Очевидно е вече, че отиваме на избори – това заявяват всички политически партии“, подчерта премиерът в оставка.

Желязков изрази мнение, че най-важната задача в този момент е възможно най-бързо да бъде формирано ново редовно правителство с ясен мандат.

„Моето виждане е колкото се може по-скоро да има ново, стабилно, редовно управление, за да може да приеме бюджет, който да гарантира всички политики, които едно легитимно правителство може да провежда“, заяви той.

Еврозоната без риск

Премиерът в оставка увери, че няма притеснения относно процеса по присъединяване на България към еврозоната.

„Нямаме притеснения за влизането на България в еврозоната – всичко, което е необходимо, е залегнало в Закона за приемане на еврото“, посочи Желязков.

Той изрази увереност, че институциите ще продължат да функционират ефективно и ще адресират обществените притеснения по темата.

„С работещите институции, които – вярвам – служебното правителство ще използва, за да разсее всички страхове, ще се справим и с това предизвикателство“, допълни той.

Ограниченията на удължителния бюджет

Желязков обърна внимание и на разликата между редовен и удължителен бюджет, като подчерта, че преходният вариант не дава необходимата гъвкавост и сигурност.