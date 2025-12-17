НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Желязков: Очевидно е – отиваме на избори!

          0
          74
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          С приемането на удължителния бюджет правителството в оставка е дало ясен сигнал, че няма политически ангажимент да изпълнява политики без парламентарна подкрепа за 2026 г. Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков от Брюксел, където участва в среща на върха Балкани – ЕС.

          „С приемането на удължителния бюджет правителството в оставка много ясно показа, че няма политически ангажимент да изпълнява политики, за които няма подкрепа в парламента за 2026 г.“, каза Желязков.

          - Реклама -

          По думите му вече е очевидно, че страната върви към предсрочни парламентарни избори – позиция, която, според него, споделят всички политически партии.

          „Очевидно е вече, че отиваме на избори – това заявяват всички политически партии“, подчерта премиерът в оставка.

          Желязков изрази мнение, че най-важната задача в този момент е възможно най-бързо да бъде формирано ново редовно правителство с ясен мандат.

          „Моето виждане е колкото се може по-скоро да има ново, стабилно, редовно управление, за да може да приеме бюджет, който да гарантира всички политики, които едно легитимно правителство може да провежда“, заяви той.

          Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите

          Еврозоната без риск

          Премиерът в оставка увери, че няма притеснения относно процеса по присъединяване на България към еврозоната.

          „Нямаме притеснения за влизането на България в еврозоната – всичко, което е необходимо, е залегнало в Закона за приемане на еврото“, посочи Желязков.

          Той изрази увереност, че институциите ще продължат да функционират ефективно и ще адресират обществените притеснения по темата.

          „С работещите институции, които – вярвам – служебното правителство ще използва, за да разсее всички страхове, ще се справим и с това предизвикателство“, допълни той.

          Ограниченията на удължителния бюджет

          Желязков обърна внимание и на разликата между редовен и удължителен бюджет, като подчерта, че преходният вариант не дава необходимата гъвкавост и сигурност.

          „Всеки бюджет следва определена логика и политики и дава възможност за по-голяма гъвкавост на всичко, което трябва да се финансира. Дава яснота и по отношение на социалните плащания, които преходният бюджет, т.е. удължителният, не може да осигури“, каза още премиерът в оставка.

          Борисов за бюджета: Виновните си имат имена – Асен Василев и хулиганската му групировка ПП-ДБ Борисов за бюджета: Виновните си имат имена – Асен Василев и хулиганската му групировка ПП-ДБ

          С приемането на удължителния бюджет правителството в оставка е дало ясен сигнал, че няма политически ангажимент да изпълнява политики без парламентарна подкрепа за 2026 г. Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков от Брюксел, където участва в среща на върха Балкани – ЕС.

          „С приемането на удължителния бюджет правителството в оставка много ясно показа, че няма политически ангажимент да изпълнява политики, за които няма подкрепа в парламента за 2026 г.“, каза Желязков.

          - Реклама -

          По думите му вече е очевидно, че страната върви към предсрочни парламентарни избори – позиция, която, според него, споделят всички политически партии.

          „Очевидно е вече, че отиваме на избори – това заявяват всички политически партии“, подчерта премиерът в оставка.

          Желязков изрази мнение, че най-важната задача в този момент е възможно най-бързо да бъде формирано ново редовно правителство с ясен мандат.

          „Моето виждане е колкото се може по-скоро да има ново, стабилно, редовно управление, за да може да приеме бюджет, който да гарантира всички политики, които едно легитимно правителство може да провежда“, заяви той.

          Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите Радев: В момента парламентът е много по-интересно място от консултациите

          Еврозоната без риск

          Премиерът в оставка увери, че няма притеснения относно процеса по присъединяване на България към еврозоната.

          „Нямаме притеснения за влизането на България в еврозоната – всичко, което е необходимо, е залегнало в Закона за приемане на еврото“, посочи Желязков.

          Той изрази увереност, че институциите ще продължат да функционират ефективно и ще адресират обществените притеснения по темата.

          „С работещите институции, които – вярвам – служебното правителство ще използва, за да разсее всички страхове, ще се справим и с това предизвикателство“, допълни той.

          Ограниченията на удължителния бюджет

          Желязков обърна внимание и на разликата между редовен и удължителен бюджет, като подчерта, че преходният вариант не дава необходимата гъвкавост и сигурност.

          „Всеки бюджет следва определена логика и политики и дава възможност за по-голяма гъвкавост на всичко, което трябва да се финансира. Дава яснота и по отношение на социалните плащания, които преходният бюджет, т.е. удължителният, не може да осигури“, каза още премиерът в оставка.

          Борисов за бюджета: Виновните си имат имена – Асен Василев и хулиганската му групировка ПП-ДБ Борисов за бюджета: Виновните си имат имена – Асен Василев и хулиганската му групировка ПП-ДБ
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Пампорово включи оръдията за сняг

          Десислава Димитрова -
          В Пампорово вече работят оръдията за изкуствен сняг, но все още няма определена дата за откриването на ски сезона заради динамичните метеорологични условия.
          Политика

          Адв. Христо Расташки: Гюнай Далоолу заплаши Радостин Василев

          Златина Петкова -
          "Гюнай Далоолу заплашваше Радостин Василев. Говореше му, че "ДПС-Ново начало" ще го смачка и други подобни. Естествено Василев, който не може да търпи подобни...
          Правосъдие

          Варненски съветници излизат от домашен арест срещу шестцифрени гаранции

          Десислава Димитрова -
          Варненският окръжен съд определи мярка „парична гаранция“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, обвиняеми по дело за престъпен сговор с цел облага, заедно с кмета на града Благомир Коцев.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions