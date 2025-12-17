Желязков: Очевидно е – отиваме на избори!

С приемането на удължителния бюджет правителството в оставка е дало ясен сигнал, че няма политически ангажимент да изпълнява политики без парламентарна подкрепа за 2026 г. Това заяви премиерът в оставка Росен Желязков от Брюксел, където участва в среща на върха Балкани – ЕС.
По думите му вече е очевидно, че страната върви към предсрочни парламентарни избори – позиция, която, според него, споделят всички политически партии.
Желязков изрази мнение, че най-важната задача в този момент е възможно най-бързо да бъде формирано ново редовно правителство с ясен мандат.
Еврозоната без риск
Премиерът в оставка увери, че няма притеснения относно процеса по присъединяване на България към еврозоната.
Той изрази увереност, че институциите ще продължат да функционират ефективно и ще адресират обществените притеснения по темата.
Ограниченията на удължителния бюджет
Желязков обърна внимание и на разликата между редовен и удължителен бюджет, като подчерта, че преходният вариант не дава необходимата гъвкавост и сигурност.
