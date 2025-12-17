Желязков ще представи България на срещата ЕС–Западни Балкани в Брюксел

Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в Срещата на върха Европейски съюз–Западни Балкани в Брюксел, съобщиха от правителствената пресслужба. Форумът се провежда непосредствено преди редовното заседание на държавните и правителствените ръководители на Европейския съюз в белгийската столица.

Основен фокус на срещата ще бъде задълбочаването на стратегическите отношения между ЕС и Западните Балкани и ползите от тях за гражданите. В рамките на разговорите ще бъде подчертана ролята на политическите и икономическите връзки между Европейския съюз и партньорите от региона, особено в настоящия геополитически контекст и с оглед необходимостта от укрепване на регионалните отношения.

Дискусията отразява значението на политическите и икономическите отношения между ЕС и страните от Западните Балкани. Очаква се по време на срещата да бъде потвърдено и значението на напредъка в реформите, привеждането в съответствие с достиженията на правото на ЕС, развитието на регионалното сътрудничество, добросъседските отношения и процесите на помирение.

На 10 декември сръбският президент Александър Вучич проведе срещи в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антониу Коща. Сред темите в разговора с Фон дер Лайен е бил напредъкът на Сърбия по пътя ѝ към Европейския съюз.

„Както подчертахме с председателя на Европейския съвет Антониу Коща по време на посещенията ни по-рано тази година, ние оставаме напълно ангажирани да видим демократична Сърбия в ЕС. Можете да разчитате на нашата подкрепа“,

написа Фон дер Лайен в публикация в платформата Х.

Коща също подчерта, че ЕС остава напълно ангажиран да види демократична Сърбия като свой член.

През октомври, след среща в Брюксел между черногорския президент Яков Милатович и председателя на Съвета на Европейския съюз, беше обявено, че Черна гора ще бъде домакин на срещата на върха ЕС–Западни Балкани на 1 юни 2026 г., съобщи черногорската национална телевизия РТЦГ.