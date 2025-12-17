Желязков: Удължителният бюджет показва, че отиваме към избори

С приемането на удължителен бюджет правителството ясно е показало, че няма ангажимент да изпълнява политики, за които липсва парламентарна подкрепа, а страната върви към предсрочни избори. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти в Брюксел.
На въпрос дали очаква президентът Румен Радев да излезе със своя партия, Желязков отговори:
Министър-председателят подчерта, че възможно най-скоро е необходимо стабилно редовно управление и приемането на редовен бюджет, който да гарантира изпълнението на всички политики.
Желязков изтъкна, че редовният бюджет осигурява по-голяма гъвкавост, както и ясна посока по отношение на приходите и социалните плащания – нещо, което удължителният бюджет не може да даде.
По темата за еврото премиерът заяви, че няма никакви притеснения относно приемането на единната европейска валута, като подчерта приетата нормативна база и създадената организация за плавен преход.
Относно замразените руски активи, Желязков посочи, че предстои обсъждане на бъдещия регламент, като акцентира върху необходимостта от правна сигурност.
Той бе категоричен, че позицията на България ще бъде напълно синхронизирана с тази на европейските държави, като водеща остава целта за траен и справедлив мир и запазване на украинския суверенитет.
Днес в Брюксел Росен Желязков участва в Срещата на върха ЕС – Западни Балкани. По отношение на Република Северна Македония премиерът заяви:
Желязков подчерта, че това е общоевропейска позиция, като добави: