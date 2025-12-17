НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Желязков: Удължителният бюджет показва, че отиваме към избори

          0
          4
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          С приемането на удължителен бюджет правителството ясно е показало, че няма ангажимент да изпълнява политики, за които липсва парламентарна подкрепа, а страната върви към предсрочни избори. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти в Брюксел.

          „Очевидно е вече, че отиваме на избори“, каза премиерът.

          - Реклама -

          На въпрос дали очаква президентът Румен Радев да излезе със своя партия, Желязков отговори:

          „Нека президентът да коментира активните си действия, а не останалите – пасивните действия.“

          Министър-председателят подчерта, че възможно най-скоро е необходимо стабилно редовно управление и приемането на редовен бюджет, който да гарантира изпълнението на всички политики.

          Желязков изтъкна, че редовният бюджет осигурява по-голяма гъвкавост, както и ясна посока по отношение на приходите и социалните плащания – нещо, което удължителният бюджет не може да даде.

          По темата за еврото премиерът заяви, че няма никакви притеснения относно приемането на единната европейска валута, като подчерта приетата нормативна база и създадената организация за плавен преход.

          Относно замразените руски активи, Желязков посочи, че предстои обсъждане на бъдещия регламент, като акцентира върху необходимостта от правна сигурност.

          „Нашата позиция винаги е била принципна – в подкрепа на суверенитета на Украйна, включително възможностите за финансиране на всичко, свързано с постигането на траен и справедлив мир и възстановяването на страната“, припомни премиерът.

          Той бе категоричен, че позицията на България ще бъде напълно синхронизирана с тази на европейските държави, като водеща остава целта за траен и справедлив мир и запазване на украинския суверенитет.

          Днес в Брюксел Росен Желязков участва в Срещата на върха ЕС – Западни Балкани. По отношение на Република Северна Македония премиерът заяви:

          „Ние нерешени двустранни въпроси с Република Северна Македония нямаме. Не водим никакви спорове по въпросите, свързани с компромиса от юли 2022 г.“

          Желязков подчерта, че това е общоевропейска позиция, като добави:

          „Нашата позиция като държава член е всяка страна кандидат за ЕС да бъде оценявана според собствените си заслуги и напредък, а не от отделна държава член.“

          С приемането на удължителен бюджет правителството ясно е показало, че няма ангажимент да изпълнява политики, за които липсва парламентарна подкрепа, а страната върви към предсрочни избори. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти в Брюксел.

          „Очевидно е вече, че отиваме на избори“, каза премиерът.

          - Реклама -

          На въпрос дали очаква президентът Румен Радев да излезе със своя партия, Желязков отговори:

          „Нека президентът да коментира активните си действия, а не останалите – пасивните действия.“

          Министър-председателят подчерта, че възможно най-скоро е необходимо стабилно редовно управление и приемането на редовен бюджет, който да гарантира изпълнението на всички политики.

          Желязков изтъкна, че редовният бюджет осигурява по-голяма гъвкавост, както и ясна посока по отношение на приходите и социалните плащания – нещо, което удължителният бюджет не може да даде.

          По темата за еврото премиерът заяви, че няма никакви притеснения относно приемането на единната европейска валута, като подчерта приетата нормативна база и създадената организация за плавен преход.

          Относно замразените руски активи, Желязков посочи, че предстои обсъждане на бъдещия регламент, като акцентира върху необходимостта от правна сигурност.

          „Нашата позиция винаги е била принципна – в подкрепа на суверенитета на Украйна, включително възможностите за финансиране на всичко, свързано с постигането на траен и справедлив мир и възстановяването на страната“, припомни премиерът.

          Той бе категоричен, че позицията на България ще бъде напълно синхронизирана с тази на европейските държави, като водеща остава целта за траен и справедлив мир и запазване на украинския суверенитет.

          Днес в Брюксел Росен Желязков участва в Срещата на върха ЕС – Западни Балкани. По отношение на Република Северна Македония премиерът заяви:

          „Ние нерешени двустранни въпроси с Република Северна Македония нямаме. Не водим никакви спорове по въпросите, свързани с компромиса от юли 2022 г.“

          Желязков подчерта, че това е общоевропейска позиция, като добави:

          „Нашата позиция като държава член е всяка страна кандидат за ЕС да бъде оценявана според собствените си заслуги и напредък, а не от отделна държава член.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Мерц настоява ЕС да подпише търговското споразумение с Меркосур до края на годината

          Красимир Попов -
          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще настоява „интензивно“ Европейският съюз да подпише дълго отлаганото търговско споразумение с южноамериканския блок Меркосур преди края на...
          Политика

          Мицкоски: Северна Македония е заслужила членство в ЕС отдавна

          Красимир Попов -
          Северна Македония е заслужила интеграция в Европейския съюз още преди години, но поради изкуствено създадени причини страната все още не е част от европейското...
          Политика

          Светослав Тодоров: „Възраждане“ беше първата партия, която се обяви за сваляне на това правителство

          Златина Петкова -
          "Възраждане" беше първата партия, която се обяви за сваляне на това правителство. Протестите от последния месец пък бяха общонародни и отразяваха справедливия български гняв...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions