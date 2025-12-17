Желязков: Удължителният бюджет показва, че отиваме към избори

С приемането на удължителен бюджет правителството ясно е показало, че няма ангажимент да изпълнява политики, за които липсва парламентарна подкрепа, а страната върви към предсрочни избори. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти в Брюксел.

„Очевидно е вече, че отиваме на избори", каза премиерът.

На въпрос дали очаква президентът Румен Радев да излезе със своя партия, Желязков отговори:

„Нека президентът да коментира активните си действия, а не останалите – пасивните действия.“

Министър-председателят подчерта, че възможно най-скоро е необходимо стабилно редовно управление и приемането на редовен бюджет, който да гарантира изпълнението на всички политики.

Желязков изтъкна, че редовният бюджет осигурява по-голяма гъвкавост, както и ясна посока по отношение на приходите и социалните плащания – нещо, което удължителният бюджет не може да даде.

По темата за еврото премиерът заяви, че няма никакви притеснения относно приемането на единната европейска валута, като подчерта приетата нормативна база и създадената организация за плавен преход.

Относно замразените руски активи, Желязков посочи, че предстои обсъждане на бъдещия регламент, като акцентира върху необходимостта от правна сигурност.

„Нашата позиция винаги е била принципна – в подкрепа на суверенитета на Украйна, включително възможностите за финансиране на всичко, свързано с постигането на траен и справедлив мир и възстановяването на страната“, припомни премиерът.

Той бе категоричен, че позицията на България ще бъде напълно синхронизирана с тази на европейските държави, като водеща остава целта за траен и справедлив мир и запазване на украинския суверенитет.

Днес в Брюксел Росен Желязков участва в Срещата на върха ЕС – Западни Балкани. По отношение на Република Северна Македония премиерът заяви:

„Ние нерешени двустранни въпроси с Република Северна Македония нямаме. Не водим никакви спорове по въпросите, свързани с компромиса от юли 2022 г.“

Желязков подчерта, че това е общоевропейска позиция, като добави: