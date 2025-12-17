Зорница Илиева: Китай остава в ролята на големия съперник на САЩ

„Китай остава в ролята на големия съперник на САЩ и поради тази причина Тръмп търси съдействието на Москва. Това е теза, която се обсъжда много.“

Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

По думите на международният анализатор светът в момента е в очакване на това дали американският президент ще се реши на сухопътна военна операция спрямо Венецуела.