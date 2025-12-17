НА ЖИВО
          Зорница Илиева: Китай остава в ролята на големия съперник на САЩ

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Китай остава в ролята на големия съперник на САЩ и поради тази причина Тръмп търси съдействието на Москва. Това е теза, която се обсъжда много.“

          Това каза международният анализатор Зорница Илиева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          По думите на международният анализатор светът в момента е в очакване на това дали американският президент ще се реши на сухопътна военна операция спрямо Венецуела.

          „За да започне война с Венецуела, за която се говори открито, на Тръмп му трябва разрешение от Конгреса, затова в момента говори за терористични операции“, каза още гостенката.

