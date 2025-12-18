100% машини: ПП-ДБ предлага изменения в Изборния кодекс

Необходима и навременна стъпка за укрепване на демократичните принципи, повишаване на прозрачността и гарантиране на честността на изборния процес в Република България. Така от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) мотивират внесения днес Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, с който се предвижда пълно възстановяване на изцяло машинното гласуване.

Според вносителите натрупаният през последните години практически опит ясно показва, че машинното гласуване е по-надежден, прозрачен и обективен механизъм за упражняване на активното избирателно право. Именно затова възстановяването му се определя като ключова мярка за преодоляване на установените дефицити в изборния процес.

„Изцяло машинното гласуване осигурява по-висока степен на точност, сигурност и проследимост на вота и гарантира равнопоставеност на участниците в изборния процес“, посочват от ПП-ДБ в мотивите си.

Законопроектът цели машинното гласуване да бъде основният и единствен начин за гласуване, с изключение на изрично предвидените в закона случаи. По този начин се очаква премахване на недействителните гласове, значително ограничаване на човешките грешки при отчитането на резултатите, както и свиване на възможностите за манипулиране на вота, включително чрез контролирано и корпоративно гласуване.

От коалицията подчертават още, че връщането към изцяло машинен вот ще улесни работата на секционните избирателни комисии, ще съкрати времето за обработка на резултатите и ще допринесе за възстановяване на доверието на гражданите в изборния процес и демократичните институции.

Важно място в мотивите заема и финансовият аспект. От ПП-ДБ изрично уточняват, че прилагането на изцяло машинното гласуване не изисква съществено увеличаване на разходите, тъй като държавата вече разполага със значителен брой сертифицирани машини, както и с изградена логистична и организационна инфраструктура за провеждане на избори с машинен вот.