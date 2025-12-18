НА ЖИВО
          20 КПП-та и засилени проверки за сигурност преди вечерния протест в София

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Готова е цялата организация за предстоящия протест довечера в Триъгълника на властта, съобщи директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

          По думите му ще бъдат разположени близо 20 контролно-пропускателни пункта, през които ще преминават основно хора, попадащи в профил на провокатори. Сред протестиращите ще действат и оперативни лица, които ще следят за нередности.

          „Целта ни е да идентифицираме подобни хора или по друг начин да ги демотивираме да присъстват, тъй като на мирни протести често се появяват лица, които създават напрежение и повишават риска от ескалация“,

          посочи Николов.

          От инициативата „Правосъдие за всеки“ е предвидено шествие от Съдебната палата до Триъгълника на властта, но организаторите на големия протест не планират шествие.

          Комисар Николов подчерта, че полицията не подценява ситуацията и подготвя охраната по същия начин, както за протестите на 1 и 10 декември. Има данни за възможни провокации, които се проверяват постоянно.

